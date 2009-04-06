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Kültür-Sanat

Halil Paşa heyecanı

12 Nisan’daki müzayedede en büyük ilgiyi, Halil Paşa’nın “Türk Evleri ve Sokak” konulu tablosu görecek. Açılış fiyatı 180 bin TL

06 Nisan 2009 03:00

12 Nisan’da yapılacak müzayedede en büyük ilgiyi, Halil Paşa’nın “Türk Evleri ve Sokak” konulu tablosunun görmesi bekleniyor. Tablo, 180 bin TL açılış fiyatıyla satışa sunulacak

Antik AŞ’nin, 12 Nisan 2009 Pazar günü, Swissotel’de gerçekleştireceği müzayedede çok sayıda tablo, ferman ve tarihi objeler yeni alıcılarını arayacak. Müzayedede en büyük ilgiyi, 180 bin TL açılış fiyatıyla satışa sunulacak, Halil Paşa’nın “Türk Evleri ve Sokak” konulu tablosunun görmesi bekleniyor.
Müzayedede Hikmet Onat’ın “Sarıyer” tablosu 140 bin TL, İbrahim Çallı’nın “Rumelihisarı” konulu tablosu 90 bin TL’den açık artırmaya katılacak. Mahmud Cuda’nın “Meyveler” konulu çalışması, Sami Yetik’in “İzmir” konulu eseri, Şefik Bursalı’nın “Karatay Medresesi” adlı tablosu, saray ressamı olarak tanınan Fausto Zonaro’nun Yıldız Sarayı bahçesinden yaptığı peyzaj çalışması, Fahr El Nissa Zeid’in “Plaj” ve Nejad Melih Devrim’in “Çin Bulutları” konulu çalışmaları da müzayedenin öne çıkan eserleri arasında.

Ferman koleksiyonu

Müzayedede Sultan III. Osman, Sultan III. Mustafa, Sultan IV. Mustafa, Sultan III. Selim ve Sultan II. Mahmud tuğralı, padişah el yazısıyla onaylı 18 fermandan oluşan koleksiyon da görücüye çıkacak. Aznavur işçilikli tuğralı gümüş leğen-ibrikler, divitler, tatlı takımları ve tepsilerden oluşan tuğralı gümüşler, Tophane sürahi, ibrik, lüle ve fincanlarla mücevherler de müzayedede yeni sahipleriyle buluşacak.

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