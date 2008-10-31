Halil Mutlu veda etti



Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Halil Mutlu, aktif spor yaşantısına son verdiğini açıkladı.



Halil Mutlu, bu kararı almasında federasyon seçimlerinin ilgisi bulunmadığını belirterek, "Ben daha önce söylemiş olduğum şeyi yaptım" dedi.



Halil Mutlu siyaset hayatını düşünmediğini, ancak halter sporundan kesinlikle kopamayacağını da sözlerine ekledi.



Halil Mutlu'dan sonra canlı yayına bağlanan Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş, milli haltercinin kararını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. Akkuş, "Halil, Avrupa şampiyonluğunu başarabileceğini düşünüyorsa devam etmesi gerekir" diyerek sözlerini noktaladı.

