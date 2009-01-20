Halil Mutlu: Kırgınım



Bir süre önce aktif sporu bırakan bırakan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Halil Mutlu, podyumlara 'kırgın' veda ettiğini söyledi.



Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Halil Mutlu, aktif spor yaşamından ''kırgın'' olarak ayrıldığını, kırgınlığının hala sürdüğünü belirterek, ''Halteri, Pekin Olimpiyatları'nda podyumda bırakmak istiyordum. Oradaki başarım beni dünyada tek yapacaktı. Ama maalesef beni oraya götüremediler veya götürmediler'' dedi.



Mutlu yaptığı açıklamada, kısa bir süre önce halteri bıraktığını hatırlatarak, şu an sadece sağlık için spor yaptığını söyledi.



Artık daha çok sosyal aktivitelerde yer almaya özen gösterdiğini, Türk sporunu gençlere sevdirmeye çalıştığını anlatan Mutlu, Türk sporunun iyi bir yerlere gelebilmesi için elinden gelen tüm mücadeleyi vereceğini vurguladı.



Mutlu, daha önce ''mevcut şartlarda spor yapmanın zor göründüğünü'' söylediğini, bu sözü üzerine halterde sporcu olarak yer almamaya karar verdiğini ifade ederek, ''Daha yapmak istediklerim vardı. Ama maalesef bu yolda karşıma engeller çıktı. Spordan ziyade kişilerle uğraşmaya başladık. Öyle olunca huzurun olmadığı yerde başarının olmayacağını gördüm ve bu kararı verdim'' dedi.



Hedefinin, halteri podyumda bırakmak olduğunu, ancak bunu gerçekleştiremediğini dile getiren Mutlu, ''Keşke böyle olmasaydı. Keşke bu şekilde nokta koymasaydım. Halteri, Pekin Olimpiyatları'nda podyumda bırakmak istiyordum. Oradaki başarım beni dünyada tek yapacaktı. Ama maalesef beni oraya götüremediler veya götürmediler. Neticede kırgın ayrıldım. Ama bu kırgınlığım devletime ve milletime değil. Benim kararım sadece mevcut şartlardan rahatsız olduğum içindi'' diye konuştu.



Mutlu, ''Spor yaşamınızda unutamadığınız anılarınız nelerdi?'' sorusunu, ''Ülkeme kazandırmış olduğum bütün şampiyonluklar unutulmaz. Hepsi benim için özeldi. Hepsi benim için birer ilkti. Bunlar mutlu anılarım. Ancak bu şekilde sporu bırakmam veya bırakılmaya itilmem en üzücü anılarım'' diye yanıtladı.

