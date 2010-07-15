Halil İnalcık Osmanlı'yı yeniden yazdı

T24 -

Dünyanın önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. Halil İnalcık Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu yeniden yazdı. "Hepimize öğretilenin aksine Osmanlı 1299'da Söyütte kurulmamıştır" diyen İnalcık'ın "Osmanlı tarıhını yenıden yazmak-KURULUŞ" adlı kitabı "hayykitap" tarafından yayımlandı.



Hasan Soygüzel, Özer Ergenç, Yusuf Oğuzoğlu ve Yakup Bilgin Koçal ile birlikte Halil İnalcık'ın imzasını taşıyan "Kuruluş" için hayykitap'tan yapılan açıklama şöyle:



"Tarihçilerin Kutbu', ‘Tüm Zamanların Âlimi', ‘Bilge Tarihçi' Prof.Halil Inalcık bildiklerinizi unutun diyor.Özellikle de tarihi,kronolojik olaylar dizisi olarak algılayarak popülerlestiren dedikodu tarihçilerinden ögrendiklerinizi… Inalcık kendine özgü sistematigi ile tüm zamanların belki de en önemli olayını, Osmanlı'nın kurulusunu yeniden okuyor ve yeniden yazıyor. “Hayır” diyor Inalcık, hepimize ögretilenin aksine “Osmanlı 1299'da Sögüt'te kurulmamıstır.” Prof. Inalcık Osmanlı Devleti'nin nerede ve ne zaman kuruldugunu anlatmakla kalmıyor; bu cihan devletinin kurulus mantıgını, kurucusu Osman Bey'in stratejisini ve vizyonunu da masaya yatırıyor. Bir devletin var olma sebeplerini, bunlarıolusturan kosulları, bu kosulların olustugu mekânın önemini ve mekân-zaman-insan arasındaki baglantının sifrelerini gösteriyor okura. Baslangıçlar ve kuruluslar önemlidir. Ama tarihi sadece geçmisimizi ögrenmek için okumayız. Inalcık ve yol arkadasları bunun bilincinde. Kurulus, okuru bir yandan gerçege,ilmi ciddiyete, tarihin arsiv odalarına çagırırken digertaraftan bugünün ve gelecegin "güçlü" Türkiye'si için "fütürist" ipuçları veriyor!"

