Halil Ergün’ün yeni dizisinde izleyici kandırıldı mı?



T24 - Çağnur Öztürk





Gün Akşam Oldu dizisi dün akşam Show TV ekranında başladı,



Halil Ergün’ün dizisi diyorum çünkü dizisinin başrol oyuncusu sadece oymuş. Filiz Akın’ın ise canlandırdığı karakter daha ilk bölümde aniden vefat etti.



Dizinin haberlerinde Filiz Akın’ı sonunda setlere dönmeye ikna eden dizi; İki usta oyuncu, Show TV’nin yeni dizisi ‘Gün Akşam Oldu’ için kamera karşısında…şeklinde başlıklar attık.

Dizinin epey haberi, tanıtımı yapıldı, yıllardır hiçbir teklifi kabul etmeyen Filiz Akın’ın bir dizide yer alacak olması çok fazla dikkat çekiyordu. Hatta dün sabah Filiz Akın, Saba Tümer’in konuğuydu., birçok Yeşilçam oyuncusuyla telefon bağlantıları yapıldı.



Biz dizide sembolüz sözü de bunun habercisiymiş meğer ama dizi yayınlanana kadar herkes artık Filiz Akın’ı televizyon dizilerinde de göreceğiz diye düşündü.

Ancak beklenen olmadı. Sanırım bundan sonra ara ara flashbacklerle dizide olur.

Dizinin ilk bölümünde en çok dikkat çeken Filiz Akın’a yapılan seslendirme, daha ilk saniyede bir ses bu kadar yapay durur diyorsunuz, eğer devam söz konusuysa acil değişmeli.



Yeşilçam’da hızlı bir film üretimi olduğu dönemlerden ötürü kimsenin seslendirme yapacak vakti yoktu ve istisna isimler dışında pek kimse kendi sesiyle oynayamıyordu. Bu nedenle Filiz Akın riske girmek istememiş anladığım.

Dizide, ikili beş çocuklu, birbirini çok seven bir çifti canlandırıyor.

‘’Gold Film’in hazırladığı dizinin yapımcılığı Faruk Turgut’a, yönetmenliği Andaç Haznedaroğlu’na ait.

Senaryosunu ise Nuran Evren Şit ve Elif Usman’ın kaleme aldığı dizi, Ayvalık eşrafından, Eşref Bey’in (Halil Ergün) ve hala âşık olduğu dünyalar güzeli karısı Serap Hanım’ın (Filiz Akın) bayram tatilinde çocuklarıyla bir araya gelmeleriyle başlayan ‘Gün Akşam Oldu’, ailenin hiç beklenmedik anda gerçekleşen şok edici bir olay sonrasında yaşadıklarını konu alıyor.’’ diye tanıtılan dizideki hiç beklenmedik olay daha ilk bölümdeki ölümmüş meğer, dizi karakterleri için olmaktan çok gerçekten de izleyici için beklenmedik bir durum oldu, izleyici kandırılmış gibi oldu.

Dizinin castı genel anlamda başarılı. Karşımızda yine Kuzey- Güney gibi aynı kıza aşık iki kardeşin çatışmasını da izleyeceğiz.

Dizide en çok eleştirdiğim nokta çok fazla müzik kullanımı, diyalogların olduğu bir sahnede bile örneğin oyunculukları bastıran bir keman sesi giriyor.

Diğer nokta ise dizinin genel anlamda başrolde rahmetli Savaş Dinçel’in olduğu Sessiz Gemiler’e çok benzemesi. Sessiz Gemiler’de beş çocuk sahibi bir çiftin, Bozcaada'da her bayram boş yere çocuklarının yolunu beklemesi ve ardından annenin ani ölümüyle şoke olan babanın evlatlarıyla arasındaki dram anlatılıyordu. İzleyenler bu bariz benzerliği hemen fark edecektir.

Daha ilk bölümde ve öncesinde kendinden çok söz ettiren Gün Akşam Oldu’nun devamını hep birlikte göreceğiz. Halil Ergün’ün canlandırdığı karakter Eşref Bey’in Yaprak Dökümü’nde olduğu gibi İstanbul’a göçü söz konusu. Anlaşılan Halil Ergün, Ali Rıza Bey ve Kızları’ndan sonra yine evlatlarından çekecek bir baba rolünde kısacası Eşref Bey ve evlatları yani…bolca da iç sesiyle acısını bize anlatacak.







