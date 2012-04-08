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Yaşam

Halil Dede'nin televizyon evliliği 10 gün sürdü

77 yaşındaki Halil İbrahim Fidan, evlilik programında tanışıp nikâh masasına oturduğu eşinin otomobilini, paralarını ve altınlarını alıp kaçtığını iddia etti.

08 Nisan 2012 08:28

77 yaşındaki Halil İbrahim Fidan, evlilik programında tanışıp nikâh masasına oturduğu eşinin otomobilini, paralarını ve altınlarını alıp kaçtığını iddia etti. Fidan, 10 günlük eşiyle ilgili “48 yaşındayım demişti, 59 çıktı” diyerek gazetecilere dert yandı.

Hürriyet'te yayımlanan habere göre, Sakarya’nın Karasu ilçesinde oturan ve bir televizyon kanalındaki evlilik programına katılarak tanıştığı Sevgi Y. ile evlenen Halil İbrahim Fidan (77), 10 gün evli kaldığı eşinin otomobilini, paralarını ve altınlarını alıp kaçtığını öne sürerek polise başvuru. Fidan, polis merkezi çıkışı gazetecilere kandırıldığını söyleyerek şunları anlattı: “Programda benimle evlenmek istediğini söyleyince sunucu ‘Bir haftada birbirinizi tanırsanız evlenirsiniz’ diyerek bizi gönderdi.”

 

‘Kızlarımı dinleseydim’

 

“Biz de Karasu’ya geldik. Bir hafta gezdik. Sürekli bana evlenmek istediğini söyledi. Kızlarım ‘Baba televizyon programıyla evlenilmez’ diyerek karşı çıktı. Buna rağmen evlendim. Benimle tanışırken 48 yaşında olduğunu söylemişti. Ancak nikâh kıyılırken 59 yaşında olduğunu gördüm.”

 

Arabamı, altınları paramı aldı gitti

 

Halil İbrahim Fidan, “Evliliğimizin 10 günü süresince yanıma yanaşmadı. O ayrı yatakta yattı, ben ayrı yatakta. Onuncu gün altınları, paralarımı ve arabayı alarak kaçtı. 7 bin lira paramı aldı” diyerek polise başvurdu.


 

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