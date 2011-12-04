Halil Berktay'dan CHP yönetimine: Taş kafa!

T24 -

'CHP çağını şaşırmış, taşlaşmış bir parti'



Prof. Berktay, bu görüşü, Fehmi Koru ile Duygu Leloğlu'nun A Haber kanalında yaptıkları "Beyin Fırtınası" adlı programda dile getirdi. Berktay, programda, "mağdur Kürtleri temsil ediyor" gerekçesiyle PKK şiddetine kayıtsız kalanları eleştirdi ve sosyalizm-devrim hayallari gerçekleşemeyen çok sayıda sol grubun da "onlar yapabilir" inancıyla örgüte hoşgörüyle baktığını savundu.Gençlik yıllarında Türkiye'de Mao'cu hareketin önde gelen isimlerinden biri olan, ancak daha sonra bu yıllardaki görüşleriyle hesaplaşan bir akademisyen olan Prof. Berktay, CHP'yi değerlendirirken, Türkiye'deki partilerin "ideoloji ile belirlenme" düzeylerinden söz etti ve şu görüşleri dile getirdi:"Öyle bazı partiler vardır ki, ideoloji ile belirlenme düzeyleri çok düşüktür. Pragmatisttirler, amprisisisttirler. Mesela AKP böyle bir partidir. AKP, Türkiye'deki politik partiler içinde herhangi bir ideoloji veya sert çekirdek tarafından belirlenme düzeyi en düşük olan partidir.Öyle başka bazı partiler olabilir ki, ideoloji tarafından belirlenme oranları çok daha yüksektir. Mesela MHP veya radikal Kürt hareketi, ideolojik belirlenim dozajının çok yüksek olduğu gruplar veya partilerdir. Bu da tabii onların siyasi esnekliklerine belirli sınırlar getiriyor.Bir de öyle bazı partiler var ki, idelojik belirlenme düzeyi ile özel bir tür çağını şaşırmışlık ve taşlaşmışlığı birleştiriyor. CHP bu bugün. Yani ideolojik belirlenmeyle, Kemalizm'le, Atatürkçülük'le falan izah edilemeyecek düzeyde. Ben 65 yaşındayım. Yoğun solcu ve yoğun entelektüel bir ailede büyüdüm. 4-5 yaşımdayken babam tutuklanıp götürüldü. 7-8 yaşımdan beri siyasi olaylara aşinayım.Ve ben Türkiye'de bu kadar ne yaptığını bilmeyen, bu kadar en basit aklı selimden dahi yoksun kalmış, bu kadar taş kafa bir parti yönetimi görmedim."