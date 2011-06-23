-HALİL ALTINTOP VE ADRIAN'DAN BAŞARI SÖZÜ TRABZON (A.A) - 23.06.2011 - Trabzonspor'un yeni transferi Halil Altıntop, bordo-mavili taraftarlara layık olacağını, bunun için söz verdiğini söyledi. Halil Altıntop, Ayasofya Müzesi'nde düzenlenen imza töreninde, törene gelen taraftarlara teşekkür ederek, ''Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Taraftarlara layık olmaya çalışacağım. Buna söz veriyorum. Elimden geleni bu kulüp için yapacağım. Geçmiş sezondan daha iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. İnşallah hep beraber başarılı bir sezon geçiririz'' dedi. Trabzonspor'a transferi sürecinde enteresan şeylerin yaşandığını vurgulayan Halil, şöyle devam etti: ''Kesinlikle Eskişehirspor'a imza için söz vermediğimi söyleyebilirim. Çünkü benim için sözümü tutmak çok önemli. 4-5 hafta önce Eskişehirspor ile temasa geçtik. Benimle görüşmek istediler. Ben de teşekkür ettim. Kendileriyle sık sık görüştük ve beni ne kadar istediklerini gösterdiler, sağolsunlar. Ben de 'Eskişehir'e geleceğim' diye söz verdim. 'Kesinlikle Eskişehir'e gitmeden bir karar vermeyeceğim' dedim. Gittim, gördüm ve gezdim. Söz verdiğim için bu harekette bulundum. Ama Trabzonspor'un bana gösterdiği ilgi bambaşkaydı.'' Transferinde kulüp başkanı Sadri Şener ile görüştüğünü anlatan Halil, ''Başkanımız aradığında kesinlikle gönlümün Trabzon tarafında olduğunu fark ettim. Ama sözümde duran bir insan olduğum için Eksişehir'e gidip gördüm. Trabzon'da eski Halil ve başarılı bir Trabzonspor ile yolumuza devam edeceğiz. Her şey için teşekkür ederim'' ifadesini kullandı. -ADRIAN'IN AÇIKLAMALARI- Bordo-mavili takım ile sözleşme imzalayan Polonyalı oyuncu Adrian Mierzejewski ise sözlerine 'Merhaba' ve 'Trabzonspor'u seviyorum' diyerek başladı. Türkiye'nin, belki de dünyanın en büyük kulüplerinden birine geldiğinin bilincinde olduğunu dile getiren Mierzejewski, ''Dünyanın en büyük hocalarından da biriyle çalışacağım. Bu kadar çılgın ve sevgi dolu bir taraftar önünde oynayacağım için çok heyecanlıyım, acele ediyorum'' dedi. Transferinde Polonya kulübündeki başkanından görüş aldığını söyleyen Adrian, ''Bunun dışında yönetim kurulu üyemiz Tuncay Bekaroğlu'ndan bilgi aldım. O bana Trabzonspor hakkında çok güzel bilgiler verdi'' diye konuştu. Halil Altıntop ve Adrian Mierzejewski imza töreninin ardından ellerine aldıkları kemençeyle basın mensuplarına poz verdi. Törenden sonra futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti.