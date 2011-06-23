-HALİL ALTINTOP VE ADRIAN TRABZON'DA TRABZON (A.A) - 23.06.2011 - Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Polonyalı oyuncu Adrian Mierzejewski ile Halil Altıntop Trabzon'a geldi. Bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyesi Tuncay Bekiroğlu ile Trabzon'a gelen Polonyalı orta alan oyuncusu, sevgi gösterileriyle karşılandı. Adrian Mierzejewski, yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu tarafından havalimanı çıkışında omuzlara alınarak bineceği araca kadar götürüldü. Polonyalı oyuncu, Türkçe olarak, ''Şampiyon Trabzonspor, en büyük Trabzonspor'' diye bağırarak, taraftarların tezahüratlarına eşlik etti. -HALİL ALTINTOP DA GELDİ- Trabzonspor'un dün 3 yıllık anlaşmaya vardığı gurbetçi oyuncu Halil Altıntop da Trabzon'a geldi. Eskişehirspor'un tesislerini dün gezdikten sonra İstanbul'a dönen, bordo-mavili kulübün başkanı Sadri Şener ve Tuncay Bekiroğlu ile görüşerek anlaşan milli futbolcu Halil Altıntop'u, havalimanında kulüp menajeri Caner Çuvalcıoğlu karşıladı. Halil Altıntop, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere havaalanından Trabzon Fatih Devlet Hastanesine götürüldü. Adrian Mierzejewski ile Halil Altıntop'un, sağlık kontrollerinin ardından bugün saat 14.00'de Ayasofya Müzesi'nde düzenlenen törenle Trabzonspor ile sözleşme imzalayacakları bildirildi. Bordo-mavili kulübün kentin turizminin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla imza törenini bu tarihi mekanda düzenlediği bildirildi.