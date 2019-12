Halil Akkaş'ın gözü Berlin'de

Milli atlet Halil Akkaş, son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle elde edemediği başarıların acısını, kısa vadede Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek 12. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda çıkarmayı hedeflediğini söyledi.



Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa vadedeki hedefinin, Dünya Atletizm Şampiyonası olduğunu belirterek, ''En azından sakatlığımdan dolayı koşamadığım ve kazanamadığım madalyaları Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan itibaren kazanıp 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na emin adımlarla ilerlemek istiyorum'' dedi.



Milli atlet, özellikle Pekin Olimpiyat Oyunları öncesi sakatlık yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:



''Şu an gayet iyi durumdayım. Her şey yolunda. Mayıs ayındaki Şampiyon Kulüpler Kupası yarışlarıyla sezonu açıyoruz. Daha sonra haziran ayında İtalya'da 16. Akdeniz Oyunları olacak. Ardından yine İtalya'da 25. Universiade Oyunları gerçekleştirilecek. En önemli hedefim ise ağustos ayında Berlin'deki Dünya Atletizm Şampiyonası. Bu sefer bu şampiyonada madalya kazanmak istiyorum.''



Çok ciddi sakatlık yaşadığını kaydeden Halil Akkaş, ''Atletizm zor bir spor. Devamlılık isteyen bir branş. Uzun süreli sakatlıktan sonra toparlayamadım, ancak şu an gayet iyi durumdayım. Gerek Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, gerekse Atletizm Federasyonu her türlü desteği sağlıyor'' dedi.



Türkiye'de sponsorlukların, sporcunun başarılı olmasından sonra gerçekleştiğine dikkat çeken Akkaş, şunları söyledi:



''Sporcu belli bir yere ulaştıktan sonra zaten her türlü desteği görüyor. Ben devletin desteğiyle buraya kadar geldim. Bunu inkar edemem. Keşke daha önceki yıllarda sponsorluk desteği olsaydı. Birçok sporcu imkansızlıktan dolayı sporu bırakıyor. Destek arttıkça başarılı sporcu sayısının artacağına inanıyorum. Bana şu anda kulübüm Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım, Atletizm Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü her türlü desteği sağlıyor. Avrupa'da küçük yaşta sporcuya destek veriliyor. Sonraki dönemlerde ise sponsorlar sayesinde ayakta kalıyorlar. Biz de yavaş yavaş bu sisteme giriyoruz.''





-ELVAN ABEYLEGESSE'NİN BAŞARILARI-





Halil Akkaş, Pekin Olimpiyat Oyunları'nda 5 bin ve 10 bin metre yarışlarında olmak üzere 2 gümüş madalya kazanan Elvan Abeylegesse'nin başarılarından gurur duyduğunu söyledi.



Olimpiyat oyunları gibi büyük bir organizasyonda madalya kazanmanın Türkiye açısından çok önemli olduğunu belirten Akkaş, ''Bu başarı hepimiz için örnek. Biz Elvan ile beraber antrenman yapıyoruz. O hiçbir şeyin imkansız olmadığını gösteriyor. İlerleyen yıllarda Türk sporu daha iyi yerlere gelecektir'' dedi.



Bazı sporcuların, elde ettikleri başarının ardından yaşadıkları sorunlar konusunda görüşlerini aktaran milli atlet, ''Başarının ardından yaşanan düşüşü sporcunun taşıyamamasına bağlıyorum. Başarı bir ekip işi, ancak Türkiye'de her geçen gün sporun geliştiğini ve bu tür sıkıntıların azaldığını görüyoruz. Bizden sonra gelen gençlerin de bizleri örnek alarak daha başarılı olacaklarına inanıyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.