-HALİL AKKAŞ VE MERT GIRMALEGESE FİNALDE PARİS (A.A) - 04.03.2011 - 31. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli atletler Halil Akkaş ve Mert Girmalegese, erkekler 3000 metrede finale kaldı. 50 ülkeden 629 sporcunun katılımıyla, 18 bin seyirci kapasiteli Palais Omnisports Paris Bercy (POPB) salonunda düzenlenen şampiyonanın ilk gün sabah seansı erkekler 3000 metre elemelerinde Akkaş ve Gırmalegese yarıştı. Serilerini ilk üç sırada bitiren atletlerin direkt finale yükseldiği yarışta, en iyi üç dereceyi yapan atletler de finalde yarışma hakkını elde etti. Üçüncü seride piste çıkan Halil Akkaş, 8:01.38'lik derecesiyle ikinci sırada yer aldı ve adını finale yazdırdı. Yarışa kontrollü başlayan ve arka gruptaki yerini alan Akkaş temposunu yavaş yavaş artırarak 6. turdan sonra ilk gruba yerleşti. Bir müddet ikinci sırada koşan milli atlet, son turu ilk sırada götürürken, finiş çizgisine birkaç metre kala arka sıraya geriledi yarışı ikinci sırada tamamladı. Akkaş'ın serisinde birinciliği 8:01.24'lük derecesiyle Fransız Yohan Durand, üçüncülüğü ise 8:01.56'lık zamanıyla Büyük Britanya'dan Andy Baddeley elde etti. Akkaş, yarıştan sonra yaptığı açıklamada, yarışırken zorlanmadığını, rahat bir yarış çıkardığını belirtti. Milli atlet, finalde elinden gelenin en iyisini yaparak, kürsüyü hedeflediğini ifade etti. -GIRMALEGESE DE FİNALDE- İkinci seride yarışan Gırmalegese ise uzun süre Azeri Hayle İbrahimov ile birlikte önde götürdüğü yarışın son turlarında gerilere düştü. Serisini 8:02.12'lik derecesiyle dördüncü sırada tamamlayan Gırmalegese, en iyi üç dereceyi yapan atletten biri olmayı başardı ve finalde yarışma hakkını elde etti. Seride birinciliği 8:00.36'lık derecesiyle Azeri İbrahimov alırken, Fransız Florian Carvalho 8:00.90'lık zamanıyla ikinci, İspanyol Jesus Espana da 8:01.56 ile üçüncü sırada yer aldı. Erkekler 3000 metre finali, yarın TSİ 17.50'de koşulacak.