-HALİL AKKAŞ BRONZ MADALYA KAZANDI PARİS (A.A) - 05.03.2011 - 31. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metrede piste çıkan milli atlet Halil Akkaş, bronz madalya kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te 50 ülkeden 629 sporcunun katılımıyla 18 bin seyirci kapasiteli Palais Omnisports Paris Bercy (POPB) salonunda düzenlenen şampiyonanın ikinci gün akşam seansında erkekler 3000 metre finalinde Türk sporcular Akkaş ve Mert Gırmalegese yarıştı. Halil Akkaş, 7:54.32'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı ve bronz madalyanın sahibi oldu. Yarışa kontrollü başlayan ve orta gruptaki yerini alan Akkaş, temposunu 10. tura kadar korudu. Daha sonra dördüncü sıraya yerleşen milli atlet, hızını yavaş yavaş artırarak yarışın bitmesine dört tur kala üçüncü sıraya yerleşti. Bir müddet milli atlet Mert Gırmalegese ile yan yana koşan Akkaş, ikinci sıraya yükseldi. Son turda yeniden dördüncü sıraya gerileyen milli sporcu, yarışın bitmesine metreler kala yaptığı atakla İngiliz Andy Baddeley'i geçmeyi başardı ve bronz madalyanın sahibi oldu. Altın madalyanın sahibi, 7:53.00'lık derecesiyle Mo Farah olurken, Azeri Hayle İbrahimov da 7:53.32'lik zamanıyla gümüş madalya elde etti. -HALİL ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDI- Avrupa şampiyonasında ilk kez madalya elde eden Akkaş, Türkiye'ye de Paris-2011'deki ilk madalyasını kazandırdı. Daha önceki Avrupa şampiyonalarında dördüncülükleri bulunan Akkaş, Pekin-2008'den sonra uzun süren sakatlık dönemi geçirmiş, üç hafta önce ise Belçika'nın Gent kentinde 7:48.41 ile Avrupa'nın en iyi dördüncü derecesini yapmıştı. -GIRMALEGESE DOKUZUNCU OLDU- Akkaş ile piste çıkan milli atlet Mert Gırmalegese ise iyi başladığı ve bir süre en önde götürdüğü yarışın bitmesine dokuz tur kala beşinciliğe geriledi. Temposu yavaş yavaş düşen milli atlet, yarışı 08:04.00'lük zamanıyla dokuzuncu sırada bitirebildi. Şampiyonanın son gününde yarın iki Türk atlet madalya mücadelesi verecek. Sultan Haydar TSİ 16.15'te bayanlar 3000 metrede, Kemal Koyuncu TSİ 17.20'de erkekler 1500 metrede final koşacak.