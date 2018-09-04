Halil, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Köşk ilçesinde, geçen Kurban Bayramı\'nın ikinci günü, başına dayadığı tabanca ile intihar girişiminde bulunan 19 yaşındaki Halil A., tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra yaşamını yitirdi.

Bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Halil A., geçen 22 Ağustos\'ta Köşk ilçesinin kırsal Kızılcaköy Mahallesi\'ndeki evlerinde, yalnız olduğu bir sırada başına dayadığı tabancanın tetiğini çekerek intihar girişiminde bulundu. Silah sesine koşan komşularının ihbarı üzerine gelen olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Halil A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Halil A. , yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ameliyatla başındaki kurşun çıkartılan genç, 13 gündür verdiği yaşam müdacelesini bugün öğle saatlerinde kaybetti. Avcı\'nın ölümü yakınlarını yasa boğdu.

FOTOĞRAFLI