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Politika

Halife Hafter'den Esad'a heyet

01 Mart 2020 21:49

Libya’nın doğusunda egemenlik kuran Libya ordusu lideri General Halife Hafter tarafından oluşturulan Geçici Hükümet’ten üst düzey bir heyet, Suriye’yi ziyaret ederek hükümet yetkilileriyle görüştü.

Duvar'ın Libya Bingazi merkezli Marsad internet gazetesininden aktardığı haberine göre, dün akşam başkent Şam’a giden Libya heyetinde Hafter Hükümeti Başbakanı Yardımcısı Abdurrahman el-Ahiraş, Dışişleri ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanı Abdulhadi el-Huveyc, Savunma Bakanı Yunus Ferhan ve İstihbarat Şefi Mustafa el-Mukaran yer aldı.

Siyasi, güvenlik ve bilgi paylaşımı gibi konuların koordinasyonun değerlendirildiği ziyarette “Türkiye’nin operasyonları” meselesinin de görüşüldüğü bildirildi.

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