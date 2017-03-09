Halide Edip'in kız kardeşinin “Aşkımı Öldürdüm” eserinin varisi aranıyor

Halide Edip’in kız kardeşi Belkıs Sami Boyar’ın “Aşkımı Öldürdüm” adlı eserinin basımı için Koç Üniversitesi Yayınları gazete ilanıyla Boyar’ın vârislerini arıyor

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, Belkıs Sami Boyar, İstiklal Savaşı’nın kadın kahramanlarından Halide Edip Adıvar’ın kız kardeşiydi.

Boyar, 1922’de ünlü ressam Osman Hamdi Bey’in öğrencisi olan ve Türk parasına ilk resmi yapan Ali Sami Boyar ile evlendi. Halide Edip gibi güçlü bir kaleme sahip olan Belkıs Sami Boyar, 1926 yılında “Aşkımı Öldürdüm” başlıklı eski Türkçe bir eser kaleme aldı. O dönem ‘Son Saat gazetesi’nde tefrika edilen Boyar’ın romanı, zamanla unutulup giden eserler arasına karıştı.

Belkıs Hanım, 1966’da yaşamını yitirirken, “Aşkımı Öldürdüm” başlıklı eseri ise ölümünden 51 yıl sonra değer buldu. Koç Üniversitesi Yayınları, Boyar’a ait eserin basılması yönünde karar aldı. Ancak ortada büyük bir sorun vardı. Belkıs Hanım’ın eşi Ali Sami Boyar, kendisinden 1 yıl sonra yaşamını yitirirken, çocukları olmayan çiftin vârisleri de ortada yoktu.



Bunun üzerine Koç Üniversitesi Yayınları tarafından vârislerin bulunması için geçtiğimiz gün gazete ilanı verildi. İlanı veren yayınevinin telif haklarından sorumlu çalışanlarından Berkan Şimşek, aileden sadece bir kişi ile temasa geçebildiklerini söyledi. Şimşek, ailenin diğer üyeleri hakkında da şu bilgileri verdi:





Vakfa bağışlanmış





“Rahmetli Belkıs Hanım, Halide Edip’in kız kardeşiydi. Her ikisi de hayatta değil. Diğer kardeşleri, Nilüfer Pars, Nigar Kıran ve Sait Edip de yaşamıyor. Belkıs Hanım’ın 5 yeğeni var; Ayet Sayar, Zeki Sayar, Bedrettin Pars, Umut Pars ve Selma İris. Ancak bu kişiler de hayatta değil. Ayet Sayar’ın kızı, Leyla Elbruz aynı zamanda Halide Edip’in büyük torunu. Kendisi hayatta olmadığı gibi vefatından sonra kendisiyle ilgili telif haklarını Mehmetçik Vakfı’na bağışlamış. Ailede Bedrettin Pars’ın kızı Neyla Pars hayatta ancak kendisine ulaşamadık. Belkıs Hanım’ın kız kardeşlerinden Selma İris’in, Bijen, Gün ve Nilüfer 3 kızı ve 2 torunu var. Torunların isimleri Gündüz İris ve Mehmet Ali İris.

Ancak bu kişilerin de hiçbirine ulaşamadık. Sadece Umut Pars’ın oğlu Ateş Pars ile üçüncü kişi aracılığı ile iletişime geçtik. Kendisi Almanya’da yaşıyor. Kitap basımı için elimizde bir sözleşme olması gerekiyor. Şayet aile üyelerinden hayatta kalan birine ulaşamazsak, kitabı telif tutarını ayırıp basacağız. ‘Aşkımı Öldürdüm’ isimli roman 1920’lerin sonralarında yayımlanan ancak zamanla unutulup giden bir çalışma. Koç Üniversitesi Yayınları olarak uzmanlarımızla birlikte unutulup giden eski eserler üzerinde çalışıyoruz. Eski Türkçe yazılan ve piyasada olmayan bir kısım eseri günümüz Türkçesine çevirip yeniden edebiyat dünyasına kazandırmayı hedefliyoruz.”