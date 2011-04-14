Halide Edip Adıvar'dan BDP'ye uzanan bir hikaye



T24- BDP'li milletvekili Nuri Yaman, annesi Zeynep Yaman'ın hikayesini anlattı. Yaman, Halide Edip Adıvar'ın annesini evlat edindiğini söyledi.

Rus işgaliyle İstanbul'a gönderilen çocuklar arasındaki Zeyno'yu Halide Edip evlat edindi. Zeynep Yaman, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Halide Edip'in evinde gördü ama bilmeden... BDP'li Nuri Yaman, şimdi annesinin fotoğraflarına bakarak teselli buluyor.



Zeynep Yaman... BDP Muş Milletvekili Nuri Yaman'ın annesi. Nuri Yaman'ı ve annesini haber konusu yapan ise Zeynep Yaman'ın milli mücadele yıllarında ve sonrasında verdiği mücadeleyle, milli mücadelenin simge isimlerinden Halide Edip Adıvar'ın evlatlığı olması.

Zeynep Yaman'ın öyküsü, Ruş işgalinin ardından öksüz ve yetim kalmasıyla başlıyor. Nuri Yaman, "Rus ordularının işgalinin ardından bir sürü insan annesiz babasız kalıyor. Kazım Karabekir, küçük çocukları topluyor, vapurlarla İstanbul'a gönderiyor" diyor.

İstanbul Heybeliada'daki yetimler okulundaki yılların ardından bu kez İstanbul işgal ediliyor. Ve Zeynep Yaman ile Halide Edip'in yolları bu sırada kesişiyor. Halide Edip Adıvar, Zeynep Yaman'ı evlat ediniyor.

Nuri Yaman anlatıyor: "Halide Edip Adıvar soruyor 'Senin ismi ne?' diye. Annem benim ismim 'Zino'dur' diyor. 'Hayır' diyor Halide Edip, senin adın 'Zeyno'dur diyor. Adı Zeynep olarak kayıtlara geçiyor.

Annem, Mustafa Kemal ve diğer komutanlardan sık sık Halide Edip Adıvar!ın evine geldiğini, onları gördüğünü, sonradan bu gelen kişilerin Kurtuluş Savaşı komutanları olduğunu öğrendiğini söylüyor."

Nuri Yaman'ın annesi 20 yaşındayken Halide Edip Adıvar'ın isteğiyle evleniyor. Ancak 6 yıl sonra eşini kaybediyor ve Zeynep yıllar önce ayrıldığı akrabalarıyla iletişime geçiyor.

Zeyno, Malazgirt'te babasından kalan geniş araziler bölünmesin diye bu kez amcasının oğluyla yani Nuri Yaman'ın babasıyla evlendiriliyor. Üstelik ikinci eş olarak...

Nuri Yaman, babasının ilk eşiyle annesinin karşılaşmasını ise şöyle anlatıyor: "Annem 'Kim bu?' diye soruyor. Babam, 'Bu senin yardımcın, benim ikinci eşim' diyor. Ve annem bu iş yürümez diyerek ertesi gün başka bir yere taşınıyor. Annemle babam, amca çocukları olmalarına rağmen annemin başkaldırışıyla bir mahkeme süreci başlıyor."

Zeynep Yaman, hem çocukları için hem de toprakları ve mülkleri için 15 yıl süren bir hukuk mücadelesine girişiyor. Nuri Yaman'ın babasıyla evli kalsa da çocuklarını ayrı bir evde büyütüyor. Komşularıyla birlikte ailesinin başında bir hanımağa gibi kendisi köylüleri yönetiyor.

Nuri Yaman, geriye kalan bir kaç fotoğrafı gösterirken Halide Edip Adıvar'ın 'Zeyno'nun Oğlu' kitabına da ismini veren annesiyle gurur duyduğunu gizlemiyor:

"Annem benimle İngilizce konuşurdu, İstanbul türkülerini söylerdi ve İstanbul'u anlata anlata bitiremezdi..."