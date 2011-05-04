Halid Kaim: Kaddafi'nin gitmesi Türkiye'nin işi değil

T24 - Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Kaim, Başbakan Erdoğan'ın "Kaddafi bırakıp gitmeli" yorumu üzerine, "bu konuda kararın Türkiye'nin işi olmadığını" söyledi.





ERDOĞAN'DAN KADDAFİ'YE: DERHAL İKTİDARI BIRAK



Kaim, başkent Trablus'ta yaptığı açıklamada, "bu türden bir kararın Türkiye'nin işi olmadığını, Libya halkının vazifesi olduğunu" ifade etti.

Halid Kaim, "Eğer arabulucu olmak istiyorsanız, bir tarafı diğer tarafa karşı destekleyecek şekilde tavır sergilememelisiniz" dedi.

Başbakan Erdoğan, Libya'daki gelişmelerle ilgili olarak dün düzenlediği basın toplantısında, "Libya tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Libya meselesinde artık söz tükenmiştir. Bu noktada yapılması gereken, Libya'da Trablus'ta yönetimi elinde tutan Muammer Kaddafi'nin derhal iktidarı bırakması, üzerindeki tarihi sorumluluğu insani ve vicdani sorumluluğu derhal yerine getirmesidir" diye konuşmuştu.



Kaddafi'nin İsviçre'de hesabı var mı?

Bu arada hükümet Muammer Kaddafi'nin İsviçre bankalarında şahsına ait parası olmadığını bildirdi.

Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Kaim, İsviçre bankalarındaki hesabın hükümete ait yabancı yatırım hesabı olduğunu belirterek, Libya hükümetinin İsviçre bankalarındaki varlığının 25 milyon İsviçre frangına yakın olduğunu söyledi.

Kaim, gazetecilere yaptığı açıklamada, "eğer hesaplarda liderin (Kaddafi) bir kuruşu varsa, alıp istediğinize vermekte özgürsünüz" diye konuştu.

İsviçre, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kaddafi ve çevresine ait muhtemelen yasa dışı olan 360 milyon İsviçre frangının dondurulduğunu bildirmişti.



