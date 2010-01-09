Haliç'te ilk sefer temizlikle başladı

T24 -

“Sütlüce Gemisi”nin yapımı aşamasında İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) AŞ Çağrı Merkezi'ni arayan Sütlüce halkı, ''Sütlüce Gemisi''nin camlarını, yerlerini ve güvertesini temizleyerek semtlerinin adını taşıyan gemiye katkıda bulunmak istediklerini söyledi.Bu talep kabul edilince de vatandaşlar, gemideki temizliğin ardından Sütlüce-Kasımpaşa-Haliç-Üsküdar hattında yolculuk yaptı.Vatandaşların, gemiye ''Sütlüce'' adının verilmesi anısına hazırlattıkları plaket, geminin giriş bölümüne asıldı.Tamamı Türk mühendis ve işçilerince Haliç Tersanesi'nde inşa edilen ''Sütlüce Gemisi'' Haliç hattında yolcu taşımacılığının yanı sıra turistik amaçlı olarak da kullanılacak.600 yolcu kapasiteli 3 gemiden ikincisi olan ''Sütlüce Gemisi'', mevcut deniz motorlarına göre geniş ve rahat iç mekanları, çocuk arabası ve engellilerin tekerlekli sandalyeleriyle rahatlıkla geçebilecekleri şekilde otomatik yolcu geçiş kapılarıyla donatıldı.Haliç köprülerinin altından rahatlıkla geçebilecek formda tasarlanan gemiler, panoramik görüş açısıyla İstanbulluları Haliç'in tarihi güzellikleriyle tanıştıracak.