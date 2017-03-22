Haliç’te ceset bulundu!

İstanbul Haliç'te su yüzeyinde vatandaşlar tarafından fark edilen erkek cesedini deniz polisi karaya çıkardı.
Haliç’te avlanan balıkçılar, denizde fark ettikleri cesedi polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi tekneye aldığı cesedi, karaya çıkardı.
Olay yeri inceleme ekipleri, Erdal Duman (35) isimli kişinin cesedi üzerinde inceleme yaptı. Duman'ın ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.
Yapılan incelemelerin ardından ceset, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.