T24 LogoT24 Logo
Gündem

Haliç’te ceset bulundu!

Cesedi avlanan balıkçılar fark etti

22 Mart 2017 21:43

İstanbul Haliç'te su yüzeyinde vatandaşlar tarafından fark edilen erkek cesedini deniz polisi karaya çıkardı.

Haliç’te avlanan balıkçılar, denizde fark ettikleri cesedi polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi tekneye aldığı cesedi, karaya çıkardı. 

Olay yeri inceleme ekipleri, Erdal Duman (35) isimli kişinin cesedi üzerinde inceleme yaptı. Duman'ın ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Yapılan incelemelerin ardından ceset, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ETİKETLER

haliçceset

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24