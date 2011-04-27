-HALICI: "KANAL PROJESİ ECEVİT'E AİT" ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ''İstanbul'a Kanal Projesi''nin, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'e ait olduğunu ileri sürdü. Halıcı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, projenin 1994 yerel seçimleri öncesinde Bülent Ecevit tarafından dile getirildiğini ve Ecevit'in projenin ayrıntılarını da kendi daktilosunda yazdığını söyledi. Halıcı, şöyle konuştu: ''Hem Başbakan, hem Hükümet yetkililerinin çok önem verdikleri böyle bir konuda, Ecevit'in isminden bahsetmemeleri, bu projenin sahibinin Ecevit olduğuna vurgu yapmamaları büyük bir talihsizliktir. Sayın Başbakan belki bu konudan haberdar olmayabilir, biz bunu göz önünde bulunduruyoruz ama şu anda yaptığım açıklama sonrası Sayın Başbakan'ın gerekli düzeltmeleri yapacağını umuyorum. Sayın Ecevit'in aslında ekonomi programını kullanan ve bu kullanmanın neticesinde hiç bir teşekkür etmeyen Hükümet yetkilileri, bu projenin sahibinin Ecevit olduğunu açıklamaktan umarım çekinmezler ve onlara en azından bir teşekkür borçlarını yerine getirirler.'' Halıcı toplantıda Bülent Ecevit tarafından 17 Ocak 1994'te yazılmış ''İstanbul Kanalı Önerisi'' şeklindeki projeden alıntılar yaparak, konu ile ilgili çıkan haberleri basın mensuplarına dağıttı. Ecevit'in projenin maliyetine ilişkin bir bilgi verip vermediğinin sorulması üzerine Halıcı, ''Aslında rahmetli Ecevit bu projeyi yerel seçimler öncesinde bir İstanbul Projesi olarak sunuyor. Seçim öncesi açıklanan bu 'Çılgın Proje' aslında bir İstanbul projesidir. Rahmetli Ecevit bunu bir İstanbul'da yerel seçimler öncesi partisiyle ilgili toplantı sırasında bu açıklamayı yapmıştır. Dolayısıyla bu projeyi bir vizyon katması açısından, projenin Türkiye'ye neler katacağı her boyutuyla ilgili getirileri tüm ayrıntıları ile anlatılmıştır. Ama projenin hayata geçirilmesi ile ilgili olarak tabii ki yerel yönetimler seçiminin kazınılması beklenmektedir. Daha sonra bütçe çalışması olup olmadığı yönünde elimde belgeler mevcut değil'' yanıtını verdi. ''Açıklanan projeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?'' şeklindeki bir soru üzerine de Halıcı, detaylı bilgi sahibi olmadığını, ayrıntılara ulaştıkça açıklamalarda bulunacağını kaydetti.