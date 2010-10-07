Haliç'e mega kanal, İstanbul'a dev ada

T24

İstanbul ikinci bir boğaz ve devasa boyutta yeni bir ada kazanacak. Haliç'ten kanallar açılarak Kağıthane ve Alibeyköy dereleri üzerinden Boğaz'ın kuzeyindeki Büyükdere'ye ulaşılacak.Habertürk gazetesinin haberine göre, yaklaşık 4 ay önce ön proje olarak Başbakan Erdoğan'a sunulan plana göre, çalışmalarda başta Kağıthane ve Alibeyköy dereleri olmak üzere su yolları kullanılacak.Haliç'ten kanal açılmaya başlanarak Kağıthane ve Alibeyköy dereleri takip edilecek. Kağıthane İlçesi ve Ayazağa ve Kemerburgaz'ın hemen üzerinden yine su yolları takip edilerek Büyükdere'ye yani İstanbul Boğazı'nın kuzeyine ulaşılacak.Kanal ortalama 100 meter genişliğinde planlanıyor. Haliç'in Boğaz'ın kuzeyinde kalan Büyükdere ile uzunluğu 20 kilometreyi bulan bir kanalla birleştirilmesiyle İstanbul yeni bir doğal adaya daha kavuşmuş olacak.Yeni İstanbul adasında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, ve Sarıyer'in bir kısmı yer alacak. Böylelikle tarihi yarımada olarak bilinen Eminönü-Fatih bölgesinin yanı başında yeni bir de ada yer alacak.Yeni kanal İstanbul'a çok önemli başka katkılar da sağlayacak. Bölgedeki araziler değerlenirken, özellikle Alibeyköy ve Kağıthane'de yıllardır kaldırılmyan, çevreye zararlı fabrikalar da ortadan kalkmış olacak. Su kanalının Boğaz'dan sağlayacağı akış ile sirkülasyon artacağı için Haliç temizlenmiş olacak, derelerin kirliliği de ortadan kalkacak.Ön proje ünlü mimar Sinan Genim tarafından hazırlandı. İki yıl içinde bitirilmesi planlanan projenin kamulaştırma bedelleriyle birlikte 20 milyar dolarlık bir maliyete ulaşması bekleniyor.