Haliç'e köprü projesine 'hayır' diyen Erenman: Vatan haini ilan ettiler!

Haliç'e yapılan köprü projesine "Tarihî Yarımada’nın siluetini bozduğu" gerekçesiyle onay vermeyen eski Koruma Kurulu Başkanı Özer Erenman, "Bizi, ülkeyi 500 milyon dolar zarara uğratmakla, vatan hainliğiyle suçladılar" dedi.

Haliç’te yapılan metro köprüsüyle ilgili tartışmalar sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan onay alan tek projenin mevcut köprü olduğu yönündeki açıklamasına kurulun eski başkanı F. Özer Erenman’dan cevap geldi.

Taraf gazetesinden Serkan Ayazoğlu'na konuşan Erenman, projenin onaylanma sürecinde baskılarla karşılaştıklarını söyledi.

Kurula sunulan 12 köprü projesi kabul görmezken yalnızca Kadir Topbaş tarafından çizilen projeye onay verildi. 2004 yılının sonuna kadar 1 No’lu Koruma Kurulu’nun başkanlığını yapan Erenman, “Tarihî Yarımada’nın siluetini bozacak köprüye karşı direndik ancak gücümüz yetmedi” dedi.



'Başka yer mi yoktu'



Topbaş imzalı proje, silueti etkilediği için o dönemde köprünün başka bir güzergâha kaydırılması gerektiğini söyleyen Erenman şunları kaydetti: “Bunun için projeyi geciktirmekle suçlandık. O dönemde bir nevi dokunulmazlığımız vardı. Düşüncelerimizde ısrar edebiliyorduk. Bir İstanbullu olarak, mimar olarak o görüntünün silueti bozacağını biliyorduk ve söylemiştik. Bizim reddetmemizin sebebi aklımıza yatmamasıydı. Süleymaniye’nin dibinden başka yer mi yoktu o köprüyü çıkaracak. Benim önerim Aksaray’dan, Atatürk Bulvarı üzerinden geçerek aç-kapa olarak Kasımpaşa üzerinden çıkmasıydı. Yani Süleymaniye’den uzaklaştırmaktı. Böylece hem Haliç’in hem de Cibaliye- Fener-Kasımpaşa-Balat tarafındaki kişilerin de yararlanabileceği bir güzergâh olacaktı. Haliç’in ortasında istasyonun kime ne yararı var.”

Eleştiriler almalarına rağmen mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Erenman, “Bizi vatan hainliğiyle, ülkeyi 500 milyon dolar zarara uğratmakla suçladılar. Bu siluetin bu hale geleceği besbelliydi. Böyle projeler, araştırılır, siluet hesapları yapılıp raporlar hazırlanır, sonra kurula gelir. Ancak, “Biz bunu yaptık siz de onaylayın” diye önümüze getirildi. Bize söyledikleri şuydu: ‘Şişhane’de istasyon bitmiş yapacak bir şey yok’, o zaman yapılmış bitmiş ise, “Buyurun siz imzalayın” dedik. Sonra yasalar değiştirilerek, kurullar uygun hale getirildi. Gelen arkadaşlar da uygun görüp onay verdiler” dedi.



'Maket istedik gelmedi'



O dönemde defalarca incelemeler yaparak raporlar hazırladıklarını belirten Erenman, “O zaman siluetler, maketler, alternatif projeler istedik ama gelmedi. Mevcut projeden uzaklaşmak istemediler. Biz de İstanbul’un trafiğini çekenlerdeniz. Ancak görevimiz İstanbul’un kültür değerlerini korumaktı” diye konuştu.



İBB’den onay açıklaması



Tarihî Yarımada’nın siluetini büyük ölçüde kapatan Haliç Metro Köprüsü, rotası 1987 yılında belirlenen Taksim-Yenikapı güzergâhında, Haliç geçişi ile ilgili Koruma Kurulu’ndan onay alabilen tek proje. 2005 yılına kadar kurula sunulan 12 proje de kabul görmedi. Kadir Topbaş proje için, “Analiz ve inşaatın bütün safhaları kurulun titiz gözlem ve onayı ile geçen projede, tarihî mirasa olabilecek olumsuz etki en aza indirilmiş ve Tarihî Yarımada’ya araç girişinin azaltılması hedeflenmiştir” dedi.