Haliç'e Boğaz'dan deniz suyu verilecek

İstanbul Boğazı'ndan alınan deniz suyunun Kağıthane Deresi üzerinden Haliç'e ulaştırılması dolayısıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 21 Ekim'de tören düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin yeni bir çevre projesini daha hayata geçirdiği ifade edilerek, ''İstanbul Boğazı'ndan alınan deniz suyunu Kağıthane Deresi üzerinden Haliç'e ulaştırıyoruz. Böylece Haliç'in suyunu yenileyerek canlı çeşitliliğini artırıyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek ''Haliç'e Boğaz'dan Deniz Suyu Verme'' töreninin 21 Ekim Pazar günü yapılacağı kaydedildi.