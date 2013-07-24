Haliçport ihalesini 1 milyar 346 milyon dolarla Rixos kazandı

Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi (Haliçport) ihalesinin galibi 1 milyar 346 milyon dolarla Rixos Otelleri oldu.

Projeyi almak için Cengiz-Taca-Galeri Kristal ve Sembol-Ekopark-Fine Otel konsorsiyumları yarıştı İhalede 1 milyar 300 milyon dolarlık rakam geçildi. Cengiz-Taca-Galeri çekildi. iş adamı Fettah Tamince'nin sahibi olduğu Rixos Otelleri'nin iştiraki Sembol-Ekopark-Fine Otel son teklif olarak 1 milyar 346 milyon dolar verdi.

İşletme süresi 45 yıl

Proje, 4 yılı inşaat, 45 yılı işletme süresi olmak üzere 49 yıllığına Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilecek. Proje kapsamında her biri 70 yat kapasiteli iki yat limanı, her biri 400 oda kapasiteli 5 yıldızlı iki otel, dükkanlar, restoranlar, kongre ve kültür merkezleri, sinema ve eğlence tesisleri, bin kişilik cami ve otopark yapılacak. Tarihi Haliç Tersanesi proje kapsamı dışında yer alıyor.

'Turizme yoğunlaşacağız'

Öte yandan, Haliçport’la ilgili Wall Street Journal Türkiye’ye konuşan Tamince, "Turizmci olduğum için kurlardaki oynaklığa son 15 yıldır en fazla şahit ben oldum. Biz daha çok turizme yoğunlaşacağız. Güneyde çok ciddi başardık ve öncüsü olduk. Aynısını İstanbul için yapacağız. Çünkü İstanbul aldığından çok daha fazla turist hakediyor. Gelirimizin çoğu döviz olur. Döviz riski öngörmüyoruz. Amacımız daha iyi parlayacak yüzük taşı koyalım. Proje vizyon ve ses getirecek bir proje" dedi.

'15 yıldır en rahat para bulan adamım'

Projenin finansmanı konusunda zorlanmayacağını da "Son 15 yıldır projelerine en rahat para bulan adamım" diyerek ifade eden Tamince şöyle devam etti: "Ben bankalardan para bulabilirim. Ya ortak alırım, ya da birşey satarım. Çevrem hem bankacılık hem de iş hayatında zengin. İlle bankalar verir demiyorum. Kendime gore modelim bugüne kadar da işledi. Bu projede satmayı zaten öngörmüyoruz, idare de öngörmüyor. Ama ortak mutlaka alacağız bu proje için. Ortaklarımız kontaktta olduklarımız var. Herşey pojeye bağlı. Proje başarılı olursa hepsi gerçekleşir."