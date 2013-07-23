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Haliç Yat Limanı için ihale yarın

Gezi Parkı'na imar izni verilmemesinin ardından birden bire ortaya çıkan Haliç Yat Limanı projesi için yarın 2 ortaklık grubu ihaleye girecek

23 Temmuz 2013 15:58

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca gerçekleştirilen İstanbul Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi ihalesinde açık artırma görüşmeleri yarın yapılacak.
 

İhaleye 2 grup davet edildi

 
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce 2 Temmuz 2013 tarihinde teklifleri alınan Cengiz İnşaat-Taca İnşaat-Galeri Kristal ile Sembol Uluslararası Yatırım-Ekopark Turizm-Fine Otelcilik ortak girişim gruplarının tekliflerine ilişkin komisyon raporu onaylandı.
 
Her iki ortak girişim grubunun da teklif dosyalarını şartnameye uygun hazırladığı tespit edilirken, firmaların açık artırma görüşmelerine katılmaları da uygun bulundu.
 

Bakan imzayı attığında Haliç'e oteller, avm ve cami yapımı başlayacak

 
Buna göre söz konusu ortak girişim grupları, yarın yapılacak açık artırma görüşmelerine davet edildi. Açık artırmada en yüksek kira bedelini veren firmanın teklifi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın onayına sunulacak ve Yıldırım'ın onaylaması halinde ihale sonuçlandırılacak. 
 
250 dönüm büyüklüğündeki araziye 2 yat limanı, 400’er odalı 2 adet 5 yıldızlı lüks otel, 1.000 kişilik cami, AVM ve park gibi bölümler yapılacak.

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