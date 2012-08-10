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Yaşam

Haliç Köprüsü'nde metrobüs kazası

Kaza nedeniyle metrobüs yolu tamamen trafiğe kapandı

10 Ağustos 2012 22:03

Haliç Köprüsü üzerinde farklı yönlerden gelen 2 metrobüsün çarpışması sonucu oluşan kazada çok sayıda yolcu yaralandı.

Star gaetesininn haberine göre, kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Avcılar-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsle, Zincirlikuyu- Avcılar seferini yapan başka bir metrobüs Haliç Köprüsü üzerinde çarpıştı. Yan yan çarpışan metrobüslerde bulunan çok sayıda yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.
 
Bu arada kaza nedeniyle metrobüs yolu tamamen trafiğe kapandı. Kilometrelerce metrobüs kuyruğu oluştu. Yolcular alternatif duraklara yürüyerek ulaşmaya çalıştı.

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