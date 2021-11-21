Haliç derbisinde kazanan Fatih Karagümrük!

Süper Lig'de Fatih Karagümrük, İstanbul derbisinde Kasımpaşa'nın konuğu oldu. 32 dakikada 4 gol çıkan maçta Karagümrük 3-1 kazandı.

Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'nın konuğu oldu.

İstanbul derbisinde gol perdesi hızlı açılırken goller üst üste geldi.

Henüz 1. dakikada Fatih Karagümrük, Tomas Brecka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa erken golün şokunu atlatmaya çalışırken 20. dakikada bu kez Yann Karamoh skoru 2-0'a getirdi.

27. dakikada penaltı kazanan Fatih Karagümrük, Aleksander Pesic ile skoru 3-0'a taşıdı.

32.dakikada Yusuf Erdoğan attığı golle farkı ikiye indirirken mücadelenin ilk yarısı 3-1 Karagümrük üstünlüğüyle bitti.

Fatih Karagümrük'te Vegar Hedenstad, 90+4. dakikada Hajradinovic'e yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart gördü. Maçın ardından Lucas Biglia da hakemle yaşadığı diyaloğun ardından kırmızı kart gördü.

Maçın ikinci yarısında başka gol olmadı. 32 dakikada 4 gole sahne olan maçta kazanan Fatih Karagümrük oldu.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 22'ye yükseltirken küme düşme bölgesindeki Kasımpaşa 9 puanda kaldı.