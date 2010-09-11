-HALI TEZGAHINDA ERKEK KURSİYERLER UŞAK (A.A) - 11.09.2010 - Uşak Belediyesi tarafından açılan halı dokuma kursuna katılan erkekler, kadın kursiyerler ile halı dokumayı öğreniyor. Uşak Belediyesi tarafından bir süre önce restore edilen ve meslek edindirme kurslarında kullanılmak üzere hizmete açılan tarihi Dokur Evi'nde İş-Kur ortaklığıyla, ''Uşak Halı Sanatı''nı yeniden canlandırmak, kentin kültürel mirasına sahip çıkmak ve işsizlikle mücadele kapsamında halı dokuma kursu açıldı. 20 kursiyerin katıldığı kursta, kadınların yanı sıra 3 erkek kursiyer bulunuyor. Kadın kursiyerler ile yan yana halı tezgahlarında eğitim alan erkekler, daha hızlı ilmek atabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Kursa eşi Fadime Deniz (30) ile katılan Abdurrahman Deniz (40), 10 haftalık eğitimin ardından ''Uşak Halısı'' dokuyarak geçimini sağlamayı düşündüğünü söyledi. Bir süredir işsiz olduğunu, ailesini geçindirmek için uzun süre iş aradığını, halı dokuma kursu açılacağını öğrendiğinde hiç tereddüt etmeden katılmaya karar verdiğini ifade eden Deniz, ''Eşimle kursa katılmaya karar verdik. Bir erkek olarak halı dokumak fikri bana hiç yabancı gelmedi. Kültürümüzde, 'Halıyı kadınlar dokur' diye bir anlayış vardır. Ancak ben kursa katıldıktan sonra, bu anlayışın yanlış olduğunu öğrendim. Erkekler de kadınlar gibi halı dokuyabilir'' dedi. Kursun bitiminde eve bir halı tezgahı almayı düşündüklerini, halı okumayı evde de sürdüreceklerini belirten Fadime Deniz de, eşiyle aynı işi yapmanın kendisine keyif verdiğini söyledi. Kursa katılan Coşkun Ersoy (39) da, Uşak Halısının ekonomik değerinin çok yüksek olduğunu, bir süre sonra halı dokuma işinden para kazanabileceğini dile getirerek, kursa katılmadan önce boş zamanlarını kahve köşelerinde geçirdiğini, şimdi ise hayata bakış açısının değiştiğini anlattı.