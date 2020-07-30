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Spor

Halı sahaların açılacağı tarih belli oldu

30 Temmuz 2020 12:53

Halı Saha Futbol Federasyonu, Covid-19 nedeniyle 5 aydır kapalı olan tesislerin 4 Ağustos'ta yeniden faaliyete başlayacağını duyurdu.

Halı Saha Futbol Federasyonu'ndan (HFF) yapılan açıklamaya göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 5 aydır kapalı olan halı sahalar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda 4 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HFF Başkanı Bahadır Bulut, "Bu süreçte yanlarında olduğumuz için teşekkür eden birçok halı saha işletmecisine asıl biz teşekkür ederiz. Biz görevimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

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