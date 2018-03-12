"Halı sahalar, vatandaşa maliyeti 112.8 milyon lira olan Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan daha çok kullanılıyor"

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Atıl durumda, kullanılmayan ve ölü yatırım durumundaki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın vatandaşa maliyeti 112.8 milyon lira” dedi. "Mahalle arası halı sahalar, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan daha çok kullanılıyor" diyen Tarhan, "Vatandaşın cebinden çıkan bu büyük paralara yazık değil mi?" diye sordu.

Tarhan, Atatürk Olimpiyat Stadı’nın maliyeti ile ilgili Spor Bakanlığı'na sorduğu yazılı soru önergesine bakanlık cevap verdi.

112.8 milyon liralık ölü yatırım

Kocaeli Milletvekili Tarhan “Açıldığı günden bugüne kadar sadece 271 müsabakaya ev sahipliği yapmış Atatürk Olimpiyat Stadyumunun vatandaşa maliyeti 112.8 milyon lira" diyerek şöyle konuştu:

Her fırsatta alt yapı ve tesis yetersizliğinden bahsediyoruz, yapılması gerekiyor, genç sporcularımızın yetiştirilmesi gerekiyor diyoruz ancak, gerçekleştirilen milyonlarca liralık tesis yatırımları kullanılmıyor ve ölü yatırım olarak sadece vatandaşın cebine zarar veriyor” dedi.

"Halı sahalar, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan daha çok kullanılıyor"

Futbol kulüplerinin durumu ortada. Her biri borç batağı içerisinde günü kurtarmaya çalışıyor. Futbolda tesisleşme, sporda alt yapı ve sporcu yetiştirmenin teşvik edilmesi gerekirken yapılan tesisleşmelerde yanlış politikalar izlenmesi acı vericidir. Bir stadyum düşünün ki açıldığı günden bugüne sadece 271 müsabakaya ev sahipliği yapmış. Mahalle arasındaki halı sahalarda bile daha çok organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu projenin sorumlusu kimdir. 112.8 Milyon Türk Lirasının hesabı kimden sorulacaktır. Vatandaşın cebinden çıkan bu büyük paralara yazık değil mi?”