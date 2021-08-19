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Yaşam

Halı sahada silahlı kavga: 1 polis yaralı

İzmir Karşıyaka'da futbol oynayan polis memuru M.B'yi ayağından vuran 2 şüpheli yakalandı

19 Ağustos 2021 10:20

İzmir Karşıyaka'da, halı sahada futbol oynayan polis ile tribünde oturan şüpheliler arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir polis memuru yaralandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli M.B. (47) ve arkadaşları halı sahada futbol oynamak için bir araya geldi. Maç sırasında, halı sahaya seyirci olarak gelen bir grup iddiaya göre oyunculara "Kız gibi oynamayın" şeklinde sözlü olarak sataştı. Bunun üzerine, halı sahada maç yapanlar ile tribündekiler arasında arbede yaşandı. Arbede sonrasında, grup olay yerinden ayrıldı.

Şüpheliler daha sonra halı sahaya motosikletle gelerek ateş açtı. Maçı izleyen polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheliler motosikleti bırakarak kaçtı.

Futbol oynayan polis memuru M.B. ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Şüphelilerden O.İ. ve Ü.Ç. kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor.

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