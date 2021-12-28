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Halı saha maçında kalp krizi geçiren vatandaş, yaşamını yitirdi

28 Aralık 2021 09:13

Muğla'nın Ula İlçesinde halı saha maçında fenalaşarak hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk sahibi 45 yaşındaki Fikri Akkaya yaşamını yitirdi.

Olay Muğla’nın Ula İlçesi Kızılyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam 19:00 ile 20:00 saatleri arasında oynanan halı saha maçında 45 yaşındaki Fikri Akkaya fenalaştı.

Arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilmesi sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Akkaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aksaz’da çalışan evli ve 2 çocuk sahibi Akkaya’nın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği düşünülüyor.

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