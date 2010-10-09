Halı saha maçında hayatını kaybetti

T24- Samsun'un İlkadım ilçesinde arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan kişi, aniden fenalaşması sonucu hayatını kaybetti.





İlkadım ilçesi Batı Park alanındaki bir halı saha tesisinde arkadaşlarıyla top oynayan 44 yaşındaki A.D. aniden fenalaşarak yere yığıldı.



Durumu fark eden arkadaşları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giren sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen A.D. kurtarılamadı.



A.D'nin cesedi, Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yetkililer, A.D'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belirleneceğini bildirdi.



