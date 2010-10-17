Halı saha maçında Bakan Şimşek'in gözlüğü kırıldı

T24- AK Parti İstişare ve Değerlendirme toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan milletvekilleri, akşam saatlerinde halı sahada futbol maçı yaparak stres attı.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu maç sırasında rakip oyuncunun dirseğiyle gözlüğü kırılan Şimşek, maça özel yapım numaralı spor gözlükleriyle devam etti. Bu sırada Bakan Şimşek, göz altından hafif şekilde yaralandı.



Maçın hakemliğini bir milletvekili danışmanı yaptı. Danışman hakem, pozisyonu sarı kartla cezalandırmak isterken, sarı kartı olmadığı için bir gazetecinin Sarı Basın Kartı'nı alarak Bakan Şimşek'e faul yapan oyuncuyu cezalandırdı.





Milletvekilleri maçın ardından hatıra fotoğrafı çektirirken, Maliye Bakanı Şimşek, bir gazetecinin koruduğu kaleye 3 penaltı attı. İlk penaltıyı dışarı vuran, ikinciyi gole çeviren, 3'ncü penaltıyı kaçıran Bakan Şimşek, sporun önemine vurgu yaptı. Maçın ardından Bakan Şimşek, ‘dostluk kazandı’ dedi.



