Halı saha maçı sonrası kalp krizi geçirip öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da halı saha maçı sonrası evinde duş alırken kalp krizi geçiren Suphi Katar (36), yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece Kepez ilçesi Şafak Mahallesi\'nde meydana geldi. Semt pazarlarında sebze ve meyve satarak geçimini sağlayan Suphi Katar, arkadaşlarıyla oynadığı halı saha maçı sonrası geldiği evinde duş alırken aniden fenalaştı. Ailesi tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülen Suphi Katar, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kalp krizi sonucu öldüğü belirtilen Katar\'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından bugün Kurşunlu Mezarlığı\'nda toprağa verildi.



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