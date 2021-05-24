Halı Müzesi, Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından kapatıldı

2013 yılında Ayasofya İmareti'ne taşınan birbirinden değerli halı ve kilimlerin sergilendiği Halı Müzesi, Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından sessiz sedasız kapatıldı. Müzenin ne olacağı, ne zaman, nerede açılacağı belirsiz.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Ayasofya İmareti'nde kurulu olan müze, Ayasofya ibadete açılınca kapatıldı. İmarethanenin, Osmanlı dönemindeki hizmetine dönerek aşevi olarak kullanılacağı belirtildi. Halı Müzesinin ise ne olacağı ve ne zaman açılacağı merak konusu.

Müzenin Ayasofya İmareti'nde bulunması yıllardır tartışma konusuydu. Ayasofya'nın ibadete açılmasınına ardından bu müze tekrar gündeme geldi ve kapatılmasına karar verildi. Tarihi yapıda müzenin sadece tabelası kaldı. Restorasyon çalışmaları süren yapı şu an kapalı. Tarihi yapının ise geçmişte olduğu gibi imarethane olarak kullanılacağı konuşuluyor. Ne olacağı ve ne zaman açılacağı ise hâlâ kesinleşmeyen ve merak konusu olan müzenin, Rüstem Paşa Camii'nin bodrum katında yeniden kurulmasının planlandığı öğrenildi.

Halı Müzesi 1979 yılında İstanbul'da Sultanahmet Camii Hünkâr Kasrı'nda kuruldu. 2013 yılında Ayasofya İmaretine taşındı ve müze törenle açıldı. Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar Müzesi ise 1982 yılında Sultanahmet Camii bodrumunda kurulmuş, ancak yeniden yapılandırma ve restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılmıştı. Alanında birer ihtisas müzesi olan bu iki müze, Vakıflar Meclisi'nin 7 Eylül 2020 tarihli kararıyla birleştirilerek Halı, Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar Müzesi adını aldı.