Halı devi konkordato ilan etti

Türkiye ve dünyadaki bir çok büyük otele halı sağlayan ve Çamlıca Camii'nin de halı kaplama işini yapan Gaziantepli 44 yıllık şirket Avşar Halı konkordato ilan etti.
Sözcü'den Can Mumay'ın haberine göre Çamlıca Camii'nin halı kaplamasını yapan Avşar Halı konkordato ilan etti.
Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi'nnin 2018/1258 sayılı kararına göre şirkete 3 ay süreyle mühlet kararı verildi.
1974 yılında kurulan Avşar Halı 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. 2005 yılında ABD'de makine halısı kategorisinde en iyi halı ödülünü kazanmıştı.
Avşar Halı'nın yetkilileri, konkordato süreciyle ilgili bilgi vermedi.
İşte Avşar Halı’nın halı sağladığı kurumlardan bazıları:
Tarabya Otel/İstanbul
Ritz Carlton/İstanbul
Dedeman Otel/Gaziantep
Polat Renaissance/İstanbul
Hilton/Bükreş
Hilton/Sofya
Shangri-La Bosphorus/İstanbul
Kervansaray Otel/İstanbul
Mercedes Benz/İstanbul
Türk Henkel/İstanbul
Net Holding/İstanbul
Sabancı Center/İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi/İstanbul
Warner Bros/İstanbul