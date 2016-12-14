Halep'ten çıkan muhalifler Fırat Kalkanı'na katılacak

Halep'in rejim güçlerinin eline geçmesiyle birlikte şehirden çıkan muhaliflerin Türk Silahlı Kuvvetleri öncülüğündeki Fırat Kalkanı Harekâtı'na katılacakları öne sürüldü.

Al Jazeera'den Ece Gökçesedef'in haberine göre, salı akşam saatlerinde Rusya ve Türkiye’nin arabuluculuğunda Halep’te varılan ateşkes mutabakatına göre, Doğu Halep’teki birkaç kilometre karelik alanda kalan muhalif savaşçılar hafif silahlarıyla birlikte şehri terk edecek.

Mutabakata göre Çarşamba günü talep eden siviller ve tüm muhalifler şehirden ayrılacak, böylece şehirde rejim kontrolü tamamen sağlanacak. Ancak tahliye, ateşkes anlaşmasını kabul etmeyen İran’ın engellemesi sebebiyle henüz sağlanamadı. Sağlanması halinde on binlerce sivilin yanı sıra, muhalif savaşçıların da hafif silahlarıyla açılan koridordan İdlib’e çıkması konusunda Rusya ve Türkiye anlaştı.

El Bâb operasyonuna destek olacaklar

Şehirde Türkmen Sultan Murad Tugayları ve Fatih Sultan Mehmed Tugaylarının yanı sıra, Nureddin Zengi birlikleri ve Nusra cephesi de rejim güçlerine karşı savaşıyor. Halep’te üç mahalle muhaliflerin ve Nusra’nın kontrolünde. Bu üç mahallede sıkışmış olan güçler hiçbir yardım alamıyordu ve yoğun bombardıman altındaydı.

Doğu Halep’ten çıkmak için Rusya ve İran arasında süren görüşmelerin sonuçlanmasını bekleyen muhalif kaynakların Al Jazeera’ye verdiği bilgiye göre, İdlib’e geçen Sultan Murad, Fatih Sultan Mehmed ve Nureddin Zengi’ye bağlı birlikler, buradan Türkiye’ye geçecek. Hatay üzerinden Kilis’e ve Gaziantep’e geçecek olan savaşçılar, Fırat Kalkanı Operasyonu’yla IŞİD’den temizlenen Çobanbey ve Carablus’a girecek.

Bu birlikler Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu birlikleriyle birleşerek Fırat Kalkanı Operasyonu’na katılacak ve El Bâb’a ilerleyecek. Böylece El Bâb kuşatması güçlendirilecek. Fırat Kalkanı'na katılacak muhaliflerin sayısı ise tam olarak bilinmiyor. Al Jazeera'ye bilgi veren kaynaklar, rakamı 'birkaç bin' olarak telâfuz ediyor.

Halep’ten daha önce çıkmayı başarmış olan, aynı tugaylara bağlı bazı savaşçılar halihazırda El Bâb bölgesinde. Yeni gelecek savaşçıların organizasyonu için çalışmaya başladılar.

Nusra’ya bağlı savaşçılar ise Halep’ten çıktıktan sonra İdlib’deki diğer Nusra gruplarına katılacak.

Bu planın işlemesi için öncelikle Halep’te varılan mutabakatın uygulanması ve Şii milislerin engellerinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Ankara, bunun için yoğun çaba harcıyor. Bir yandan sahada Rus yetkililer İranlı yetkililerle görüşmeleri sürdürürken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif’i arayarak Halep’te ateşkesi konuştu.