Halep'ten büyük kaçış; iki günde 35 bin kişi geldi

Suriye'de rejim güçleri Halep kırsalında ilerlemeye devam ederken, çatışmalar ve bombardımanın tetiklediği yeni göç dalgasıyla Türkiye sınırına gelenlerin sayısı da hızla artıyor. Cuma günü 20 bin kadar Suriyelinin akın ettiği Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na dün en az 15 bin kişi daha geldi. Böylelikle son 48 saat içinde sadece Öncüpınar'a gelenlerin sayısı 35 bini buldu.

Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile sınıra akın eden siviller, sınırın Suriye tarafında bekletiliyor. Yeni göç dalgasıyla ilgili dün açıklama yapan Kilis Valisi Süleyman Tapsız, Rus hava saldırılarının sürmesi halinde 70 bin kişinin daha sınıra gelme ihtimali bulunduğunu kaydetti. Şimdiye dek gelenlerden 10 bininin Türkiye'nin sınır hattında daha önce açtığı kamplara yerleştirildiğini söyledi. Zaman'dan Nurullah Kaya'nın haberine göre, Kilis karşısındaki Suriye topraklarında kurulan 8 kampın kapasitesinin artırıldığını, yeni bir kamp için de çalışmaların başladığını ifade eden Tapsız, “Başta yatak, battaniye ve gıda olmak üzere her türlü temel insani ihtiyaçlar karşı tarafta karşılanıyor. Şu anda onları Türkiye'ye alma gibi bir ihtiyaç yok. Ama olağanüstü bir durum olursa devletimizin kurumları bu konuda bütün hazırlıkları yaptı.” dedi.

Amsterdam'da AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise sınıra dayananların sayısını 55 bin olarak ifade ederken, Türkiye'nin ‘açık kapı politikasının' sürdüğünü ve Suriyelilerin dışarıda bırakılmayacağını söyledi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Ankara'ya sınıra yığılan Suriyeli mülteciler için kapılarını açması çağrısında bulundu. Ancak çoğunluğu kadın ve çocuk on binlerce kişinin, soğuk havada bekleyişleri sürüyor.

Halep'te 400 bin sivil risk altında

Muhaliflerin Türkiye ile ikmal hattını kesen Esad güçlerinin, Kilis'in karşısında yer alan Azez kasabasına 20 kilometre mesafedeki Maharin bölgesine kadar ilerlediği öğrenilirken, Azez'in düşmesi halinde Türkiye'ye göçün daha da artacağı ifade ediliyor. Ülkenin en büyük şehri Halep'te de muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelerde 400 bin civarında sivil yaşıyor. Esed güçlerinin bu bölgeleri kuşatma altına alması halinde Suriye'deki iç savaşta en büyük insani krizlerinden birinin yaşanmasından endişe ediliyor.