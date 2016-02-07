T24 LogoT24 Logo
Gündem

Halep'ten büyük kaçış; iki günde 35 bin kişi geldi

Halep bölgesinde 400 bin sivil risk altında...

07 Şubat 2016 10:54

Suriye'de rejim güçleri Halep kırsalında ilerlemeye devam ederken, çatışmalar ve bombardımanın tetiklediği yeni göç dalgasıyla Türkiye sınırına gelenlerin sayısı da hızla artıyor. Cuma günü 20 bin kadar Suriyelinin akın ettiği Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na dün en az 15 bin kişi daha geldi. Böylelikle son 48 saat içinde sadece Öncüpınar'a gelenlerin sayısı 35 bini buldu.

Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile sınıra akın eden siviller, sınırın Suriye tarafında bekletiliyor. Yeni göç dalgasıyla ilgili dün açıklama yapan Kilis Valisi Süleyman Tapsız, Rus hava saldırılarının  sürmesi halinde 70 bin kişinin daha sınıra gelme ihtimali bulunduğunu kaydetti. Şimdiye dek gelenlerden 10 bininin Türkiye'nin sınır hattında daha önce açtığı kamplara yerleştirildiğini söyledi.  Zaman'dan Nurullah Kaya'nın haberine göre, Kilis karşısındaki Suriye topraklarında kurulan 8 kampın kapasitesinin artırıldığını, yeni bir kamp için de çalışmaların başladığını ifade eden Tapsız, “Başta yatak, battaniye ve gıda olmak üzere her türlü temel insani ihtiyaçlar karşı tarafta karşılanıyor. Şu anda onları Türkiye'ye alma gibi bir ihtiyaç yok. Ama olağanüstü bir durum olursa devletimizin kurumları bu konuda bütün hazırlıkları yaptı.” dedi.

Amsterdam'da AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise sınıra dayananların sayısını 55 bin olarak ifade ederken, Türkiye'nin ‘açık kapı politikasının' sürdüğünü ve Suriyelilerin dışarıda bırakılmayacağını söyledi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Ankara'ya sınıra yığılan Suriyeli mülteciler için kapılarını açması çağrısında bulundu. Ancak çoğunluğu kadın ve çocuk on binlerce kişinin, soğuk havada bekleyişleri sürüyor.

 

Halep'te 400 bin sivil risk altında

 

Muhaliflerin Türkiye ile ikmal hattını kesen Esad güçlerinin, Kilis'in karşısında yer alan Azez kasabasına 20 kilometre mesafedeki Maharin bölgesine kadar ilerlediği öğrenilirken, Azez'in düşmesi halinde Türkiye'ye göçün daha da artacağı ifade ediliyor. Ülkenin en büyük şehri Halep'te de muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelerde 400 bin civarında sivil yaşıyor. Esed güçlerinin bu bölgeleri kuşatma altına alması halinde Suriye'deki iç savaşta en büyük insani krizlerinden birinin yaşanmasından endişe ediliyor.

ETİKETLER

halepsuriyetürkiyesınırakınmültecihaber

İlgili Haberler

Erdoğan: Rusya'ya gülüyorum; Suriye içerisinde işgal hareketindeler

"Rusya'nın önce şu an Suriye sınırları içerisindeki öldürmüş olduğu insanların hesabını vermesi lazım"

Suriye: Ülkemize girecek yabancı askerler tabutta geri döner

"Akıl ve mantık, Suudi askerlerinin Suriye'de bulunması fikrinin ihtimal dışı olduğunu gösteriyor ama çılgın Suudi liderliğiyle hiçbir şey ihtimal dışı değil."

Suriye Devlet Başkanı Esad'ın annesi hayatını kaybetti

Enise Mahluf, Esad rejiminin arka planındaki isimlerdendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24