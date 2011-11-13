Halep'te Türk Konsolosluğu'na saldırı

T24 - Arap Birliği’nin yaptırım kararının ardından Suriye’deki yabancı temsilcilikler hedef alındı. Halep’teki Türk Konsolosluğu'na da saldırı girişiminde bulunan göstericiler, Türk bayrağını indirmeye çalıştı.



Arap Birliği'nin yaptırım kararına tepki gösteren Suriyeli göstericiler, başkent Şam, Lazkiye ve Halep’teki diplomatik misyonlara sopa ve kesici aletlerle saldırdı.



Göstericilerin hedefi olan binaların arasında Şam'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği ve Lazkiye'deki Fransız Konsolosluğu ile Halep'teki Türk Konsolosluğu'nun da bulunduğu belirtildi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Halep’teki Türk Konsolosluğu'na da saldırı girişiminde bulunulduğunu söyledi.



Çelik, Türk güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale ederek engel olduğunu belirtti.



Ömer Çelik, Türk bayrağını indirmeye çalışan göstericilerin başarılı olamadığını ifade etti.



Çelik, Türk bayrağını yırtılmasın diye saklayan polisin olayların ardından bayrağı Türk yetkililerine teslim ettiğini de vurguladı.



Arap Birliği dışişleri bakanlarının Mısır'ın başkenti Kahire'de dün yaptıkları toplantıda Suriye'yle ilgili bir dizi yaptırım kararı alınmıştı.



Toplantıda Arap Birliği üyesi 18 ülke kararlar leyhine oy verirken, Irak çekimser kalmış, Lübnan ve Yemen ise karşı oy kullanmıştı.





