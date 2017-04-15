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Dünya

Halep'te tahliye edilen sivilleri taşıyan otobüslere yönelik saldırı; 100'ü aşkın ölü

Halep'te Fua ve Kefraya kasabalarından tahliye edilen sivillerin bulunduğu otobüs konvoyu yakınlarında patlama meydana geldi

15 Nisan 2017 19:52

Halep'te nüfuslarının büyük kısmı Şii olan Fua ve Kefraya kasabalarından tahliye edilen sivillerin bulunduğu otobüs konvoyu yakınlarında patlama gerçekleşti.

Suriye'de Şam'dan Halep kentine sivil ve askerlerin tahliyesinde konvoy geçişi sırasında bugün patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybederken, sayı ilerleyen saatlerde 100'ü aştı. 

Esad ve muhalif rejimler arasında 29 Mart 2017'de kararlaştırılan 4 bölgenin tahliyesini içeren ve birkaç gün önce yürürlüğe giren anlaşma kapsamında İdlib’de bulunan Fua ve Kefreya kasabalarından bin 300 asker ve 3 bin 700 sivilden oluşan yaklaşık 5 bin kişi, 50 otobüs ve 30 ambulans ile Halep’e götürülmeye başlanmıştı. Bugün o tahliyelerin yapıldığı otobüslerden birinin yakınlarındaki bir araçla patlama gerçekleştirildi.

 

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