Halep’te ‘son 2 yılın en yoğun bombardımanı’

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Halep kentinin muhaliflerin kontrolünde bulunan doğu kısmına yönelik bombardımanın dördüncü gününe girdiğini açıkladı.

Haber ajansı AFP'nin Halep'te bulunan muhabiri, kentteki bombardımanın son 2 yılda duyduğu en yoğun bombardıman olduğunu söyledi.

Çatışmalar nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirirken bu ölümlerden üçü, muhaliflerin hükümetin kontrolündeki bölgeye attıkları roketler nedeniyle gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki insani yardım danışmanı Jan Egeland, azalan erzaklar ve yaklaşan kış nedeniyle Halep'in doğu bölümünün "iç karartıcı" bir durumla yüz yüze kaldığını ifade etti.

Haber ajansı Reuters'a konuşan Egeland, "Anladığım kadarıyla neredeyse tüm ambarlar boşalmış ve on binlerce aile açlıkla karşı karşıya" dedi.

AFP'ye konuşan Beyaz Baretliler örgütünün gönüllülerinden Necip Fakhuri de "Hiç bu kadar yoğun top atışı duymamıştım" ifadelerini kullandı ve "sokaklar bombalandığı için" ekibinden kimsenin acil yardım çağrısı yapılan yerlere gidemediğini aktardı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Halep'te en az 18 mahallenin bombalandığını duyurdu.

Suriye ordusu 22 Eylül'de 275 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen Halep'in doğu kısmını ele geçirmek için İran destekli milisler ve Rus savaş uçakları ile birlikte operasyon başlatmıştı.

BM verilerine göre bu tarihten Ekim sonuna kadar 700'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Rusya'nın bombardımana 3 hafta ara vermesinin ardından dört gün önce yeniden başlayan saldırılar nedeniyle en az 65 kişi daha yaşamını yitirdi.

Öte yandan Rusya Perşembe günü bir açıklama yaparak Halep'i kendilerinin bombalamadığını, uçaklarının İdlib ve Humus'ta IŞİD güçlerini hedef aldığını duyurdu.