Halep'te muhaliflerden 'ateşkes' öncesi yeni saldırı

Suriye'nin Halep kentindeki muhalifler, rejimin kuşatmasını kırmak için bugün yeni bir saldırı başlattı.

Saldırılarda, kent merkezinin batısını kontrol altında tutan hükümet güçleri hedef alındı.

Devlet medyası, roketlerinde de kullanıldığı saldırılarda 12 kişinin öldüğünü duyurdu.

Rusya, Cuma günü Halep'in muhaliflerin kontrolündeki doğusunu 11 saat boyunca bombalamayacağını açıklamıştı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Halep'te birkaç mahallede yoğun çatışmaların yaşandığını, en yoğun çatışmanın Yeni Halep mahallesinde görüldüğünü, muhaliflerin bu mahalleyi almaları halinde askeri tesislere yönelebileceğini bildirdi.

Gözlemevi'ne göre muhaliflerin son saldırılarıonda 4'ü çocuk 11 kişi öldü.

Halep'te 3 aydır süren rejim kuşatmasını kırmak isteyen muhalifler geçen hafta Cuma günü rejime karşı saldırıya geçmişti. Saldırıya geçenlerin arasında El Kaide'den ayrılarak El Nusra olan adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren örgüt de bulunuyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre çatışmalarda Cuma gününden bu yana 23'ü çocuk 65 kişi bu çatışmalar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Avrupa Birliği, hükümet güçleri ve Rusya'nın Halep'in doğusunu muhaliflerden almak için başlattığı operasyonlarda yüzlerce sivilin öldüğünü söyleyerek bunun bir savaş suçu olabileceğini açıklamıştı.

Rusya ise daha önce Halep'in doğusunda ateşkes ilan ederek sivillerin ayrılmasına imkan tanıdıklarını fakat muhaliflerin halkın ayrılmasına izin vermediğini vurgulamıştı.

Halep'in kuşatma altındaki bölgelerindeyse muhalif gruplar birbiriyle çatıştı. Üçü de İslamcı olan Şam'ın Fethi Cephesi, Nureddin Zengi Hareketi ve Ebu Amara, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Fastakim örgütüne saldırarak silahlarını ve mevzilerini ele geçirmeye çalıştı. Nureddin Zengi Hareketi'nin politbürosundan bir yetkili, çatışmaların sonlandığını ve sorunun çözülmesi için görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise İslamcı örgütlerin Fastakim'in silahları ve mevzilerinin çoğunu ele geçirdiğini, savaşçılarını da gözaltına aldığını açıkladı. Fakat İngiliz Reuters ajansına konuşan bir Fastakim temsilcisi durumlarının çok da kötü olmadığını söyledi.

Öte yandan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rakka'da IŞİD'e karşı gerçekleştirilecek operasyonun liderliğini SDG'nin yürüteceğini ve bu operasyonda kesinlikle Türkiye'ye yer olmadığını açıkladı.

Örgütün sözcüsü Talal Sello, "Operasyona hazırız. Yeterli askerimiz var ve operasyon yakında başlayacak" dedi.

Operasyonda Türkiye'nin yer almayacağına yönelik kesin ifadeler kullanan Tello, "Türkiye'nin operasyona dahil olması konusu (ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı) koalisyon ile net bir şekilde karara bağlandı. Türkiye olmayacak" diye konuştu.