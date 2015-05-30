'Esad güçleri Halep'e varil bombalı saldırı düzenledi'

Suriye'de Esad güçlerine bağlı helikopterler, Halep'e iki ayrı saldırı düzenledi. Varil bombasıyla düzenlediği iddia edilen saldırıda ilk belirlemelere göre 45 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi, AFP ise ölü sayısının 71 olarak duyurdu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Rami Abdülrahman AFP'ye yaptığı açıklamada, Şam rejmine ait helikopterlerin Halep'in kuzey doğusundaki El-bab kentine bomba yağdırdığını; en az 45 sivilin öldüğünü, onlarca yaralı olduğunu söyledi.

Kentin pazar yerinde 33 sivilin öldüğünü aktaran Abdülrahman, El Şaar bölgesine yapılan öteki saldırıda ölen 12 sivilden sekizinin aynı aileye mensup olduğunu bildirdi.

Bölgenin IŞİD terör örgütü tarafından kontrol ettiği belirtildi.

İlgilendiğin konuları takip et hemen haberdar ol.