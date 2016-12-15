Halep'te hazırlıklar tamamlandı

Rus ordusundan yapılan açıklamada muhalif savaşçıların İdlib'e tahliyesi için 20 otobüs ve 10 ambülansın hazırlandığı açıklandı. Hazırlıkların Suriye hükümetiyle birlikte yapıldığı belirtilerek, Suriye yönetiminin Halep'i terk etmek isteyen tüm isyancılara güvenlik garantisi verdiği bildirildi. Rus ordusu, bölgedeki durumun ve tahliye sürecinin insansız hava araçları ile (İHA) gözlemlendiğini de belirtti.

Rus aber ajansı TASS, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusuna isyancıların Halep'ten tahliyesi için hazırlıklara başlanması talimatı verdiğini duyurmuştu.

AFP ajansına konuşan üst düzey Suriyeli bir ordu mensubu da tahliye için hazırlıkların tamamlandığını ve tahliyelerin 'her an' başlayabileceğini söylemişti.

Suriyeli muhalifler, çoğu yaralı sivillerden oluşan ilk konvoyun perşembe günü sabah saatlerinde Halep'i terk edeceğini, savaşçıların tahliyesinin birinci ya da ikinci konvoyun ardından başlayacağını açıklamıştı.

Salı gecesi Rusya ve Türkiye'nin arabuluculuğunda varılan anlaşmayla ateşkesin sağlanması ve Halep'in doğusundaki siviller ve milislerin, muhaliflerin elindeki İdlib kentine tahliyesi kararlaştırılmıştı. Ancak çarşamba sabahı başlaması öngörülen ateşkes ve tahliyeler, Suriye ordusunun anlaşma konusundaki çekinceleri nedeniyle ertelenmiş, dün Halep'te yeniden çatışmalar yaşanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa,AFP/BK,BS