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BBC Türkçe

Halep'te hastane vuruldu

Aktivistler, Suriye savaş uçaklarından atılan bombalarla Halep'te ambulanslar, kan merkezi ve bir hastanenin vurulduğunu söyledi. Saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetti.

17 Kasım 2016 08:05

Suriye yönetimi ve Rusya'nın Halep'e yönelik hava saldırıları 3 haftalık aranın ardından yeniden başladı. Halepli aktivistler dünkü saldırılarda kentteki ambulanslar, bir kan merkezi ve bir hastanenin vurulduğunu söyledi.

Aktivistlere göre son iki gün içinde Halep'e yönelik bombardımanlarda aralarında çocukların da olduğu 32 kişi hayatını kaybetti.

Vurulan Bayan Çocuk Hastanesi'nin direktörü, bombardıman sırasında binanın altındaki sığınağa indiklerini anlatırken, Suriye yönetimi ise silahlı muhaliflere ait cephaneliklerin hedef alındığını söylüyor.

Suriye'deki tıbbi tesislere destek veren Bağımsız Doktorlar Birliği de Bayan Çocuk Hastanesi'ndeki bombardımanda ağır hasar gördüğü açıkladı. Bağımsız Doktorlar Birliği Direktörü Dr. Hatem de saldırılar sırasında sığınağa indiğini aktarıp, "Uçaklar üzerimizde. Dışarı çıkamadık. Belki burada kendimizi kurtarabiliriz" dedi.

Suriye içindeki aktivistlerden derlediği haberleri paylaşan Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, Çarşamba günü Halep'in doğusundaki Şaar, Zukkeri, Sakur ve Kerem el Beyk mahallelerine de füzeler ve varil bombalarıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Gözlemevi, bu saldırılarda da 5'i çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Suriyeli arama kurtarma ekibi White Helmets (Beyaz Kasklılar) da Kerem el Beyk mahallesindeki saldırıda ekiplerinden bir gönüllünü öldüğünü duyurdu. White Helmets sözcüsü Bebars Mişal, Reuters'a yaptığı açıklamada "Helikoperler hiç durmadı. Şu anda bile bombalamaya devam ediyorlar" açıklamasını yaptı.

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