Halep'te ateşkes yeniden sağlandı

Reuters haber ajansı, Halep'te dün akşam saatlerinde ilan edilen ve sabaha karşı bozulan ateşkes konusunda yeniden anlaşmaya varıldığını duyurdu. Reuters'in haberine göre, muhaliflerden ateşkes açıklaması geldi. Neredeyse tamamı Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçen Halep'te iki köyden 15 bin kişi tahliye edilecek. Tahliyelerin saatler içerisinde başlaması bekleniyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Ahraruş Şam'ın sözcüsü Ahmed Karali, yaralı muhalif ve sivillerin bu sabah erken saatlerden itibaren Doğu Halep'ten tahliye edileceğini belirtti.

Nur el Din el Zinki Tugayı sözcüsü Abdul Salam Abdul Razak da, hükümet tarafının ateşkes için İdlib'de muhaliflerin elindeki iki köydeki sivillerin tahliyesi şartını getirdiğini açıkladı.

Hükümete yakın milis gruplardan bir yetkili de ateşkesin yeniden devreye girdiğini, İdlib'deki Foua ve Kefraya köylerinden tahliye edilecek 15 bin sivil karşılığında “Doğu Halep'teki siviller, militanlar ve ailelerinin” kentten ayrılmasına izin vereceklerini ifade etti.

Anlaşmanın ardından dün gece Halep'te bombardıman sesleri kısa süreliğine kesilmiş olsa da bugün muhalifler Suriye ordusunun hava operasyonlarını yeniden başlattığını bildirmişti.