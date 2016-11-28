Halep'te 300 bin sivil 30 kilometrekarede sıkıştı

Suriye'de rejim güçleri Halep'te gerçekleştirdiği operasyonda, kentin doğusunda stratejik öneme sahip Sahur bölgesini ele geçirdi. Şeyh Faris ve Şeyh Hıdır semtlerinin kontrolü de rejim güçlerinin eline geçti. Suriye ordusu ülkenin kritik kentinin kuzeydoğunu ele geçirmiş oldu. Böylece muhalifler son günlerde hakim oldukları alanın üçte birini kaybetti. Halep'in doğusuna düzenlenen saldırılarda ölen sivillerin sayısı 613'e çıkarken; yaklaşık 300 bin sivilin, 30 kilometrekarelik bölgede sıkıştığı bildirildi. Öte yandan YPG'nin de Bustan Paşa semtini kontrolüne aldığı belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Suriye ordusunun, Halep'in stratejik önemdeki bölgelerinden Sahur'un kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, örgütün direktörü Rami Abdulrahman, "Bu muhalefet için Halep'te 2012'den bu yana en büyük yenilgi. Muhalefet büyük ilerlemesi sırasında Halep'te ele geçirdiği bölgenin üçte birini kaybetti" dedi.

Suriye ordusu tarafından bu sabah yapılan bir açıklamada da Sahur bölgesinin ordu ve müttefikleri tarafından ele geçirildiği bildirildi. Bu bölgenin ordunun eline geçmesi, muhaliflerin elindeki Doğu Halep mevzilerini kuzey ve güney olmak üzere iki parçaya ayırdı.

300 bin sivil 30 kilometrekarede sıkıştı

Suriye'de Esad rejimi ve İran destekli Şii milislerin Halep'in doğusuna düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı 613'e çıkarken, yaklaşık 300 bin sivil, 30 kilometrekarelik bölgede sıkıştı. Rejim güçleri ve Şii milisler, son 13 gündür Halep'in doğusunda muhalif güçlerin kontrolündeki semtlere havadan ve karadan şiddetli saldırılar düzenliyor.

Ebu Leys, “Dün Halep tarihinin en kötü günüydü. Bombalanmayan semt kalmadı. Binlerce aile rejimin eline geçen kuzeydoğudaki semtlerden muhaliflerin kontrolündeki batı bölgelere göç etti. Hanano, Cebel Bedro, Sahur'un bir kısmından, Bustan Başa, Hayderiye, Badiin'den toplu göç oldu. Yanlarına hiçbir şey alamadan evlerinden kaçan aileler, sokaklarda kalıyor" ifadelerini kullandı.

"Bugün erken saatlerden bu yana 200'den fazla hava saldırısı oldu" diyen Ebu Leys, Kellese ve Selahaddin semtlerine düzenlenen saldırılarda enkazların altında çok sayıda aile olduğunu söyledi.

Yüz binlerin insani krizi

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'ye sınır Halep ili, başkent Şam'dan sonra ülkenin ikinci büyük kenti konumunda. Kent merkezinin Türkiye sınırına uzaklığı 40 kilometre. Merkezin batısını rejim, doğusunu muhalifler kontrol ediyor. Rejim kuşatmasında yaklaşık 300 bin sivilin bulunduğu doğu Halep'te İl Sağlık Müdürlüğü'nün verilerine göre, halk 95 gündür temel insani ihtiyaçlarını gideremiyor. Son iki hafta içinde kentin doğusundaki tüm hastaneler ve sağlık merkezleri rejim saldırılarıyla hizmet dışı kaldı. Kentte hizmet veren yalnızca 3 fırın bulunuyor. Bölgede okulların tümü kapalı.

Açlık tehlikesi

Suriye rejiminin uyguladığı abluka ve yoğun bombardımanlara maruz kalan Halep'in doğu mahallelerinde, bombalardan kurtulmayı başaran sivilleri açlık tehlikesi bekliyor. Son saldırılarda özellikle gıda maddelerinin bulunduğu depoların vurulmasıyla birlikte, yaklaşık 4 aydır abluka altında tutulan 300 bin nüfuslu Halep'in doğu mahallelerinde "açlıktan ölümlerin" yaşanabileceğinden endişe ediliyor.

Kızılay ile bölgede etkin olan yerel yardım kurumlarına ait gıda depolarının vurulmasının ardından, dükkanlarda rafların boşaldığı, çalışır durumda sadece iki veya üç ekmek fırınının kaldığı belirtiliyor. Bölgede ayrıca fırınlar ile ısınmada kullanılan benzin ve mazotta da benzer sıkıntıların yaşandığı ifade ediliyor.

Halepliler, ölümün kol gezdiği kentte, bombaların öldürmediği insanları açlığın öldürebileceğini söyledi.

"Ne benzin ne de mazot kaldı"

Halepli Ebu Mustafa, kentin doğu mahallelerinin 4 aydır abluka altında olduğunu hatırlatarak, "Piyasada ne benzin ne de mazot kaldı. Maaşımızın 50 dolar, yakıtın litresinin ise 3 dolar olduğu günleri dahi arar olduk" dedi.

En temel ihtiyaçlardan biri olan ekmeğe ulaşmanın bile çok zor olduğunu dile getiren Ebu Mustafa, "Bir aile, üç günde bir, içinde 6 somun olan bir poşet ekmeği 1 dolar karşılığında satın alabiliyor. Bu durumda kişi başına üç gün için sadece bir somun ekmek düşüyor" diye konuştu.

Ebu Mustafa, okullar, yardım malzemelerinin saklandığı depolar ve aşevlerinin savaş uçakları tarafından hedef alındığına dikkati çekerek, bir kilogram unun fiyatının 6 dolar, kırmızı etin ise 44 dolar olduğunu, yeşilliğin ise artık kendileri için hayal haline geldiğini sözlerine ekledi.

Yardım malzemeleri ablukanın ilk 3 ayında tükendi

Yardım kurumlarında görevli aktivist Abdulhadi Hallabu ise bölgeye ulaşan yardım malzemelerinin yetersiz kaldığını belirtti.

Hallabu, "Bölgeye ulaşan yardım malzemeleri ablukanın ilk 3 ayında tükendi. Burada durumun gerçekten kötü olduğu ve günden güne daha da kötüleşeceği bir sır değil" dedi.

Gıda maddelerinin tutulduğu depoların vurulmasının zaten zor olan hayat şartlarını daha da kötüleştirdiğini kaydeden Hallabu, "Kuşatma altındaki Halep'te gıda maddeleri gerçekten çok pahalı. Bir kişinin ailesinin asgari beslenme şartlarını sağlaması için en az günlük 20 dolara ihtiyacı var" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler, önceki hafta yaptığı açıklamada Halep'in doğu mahallelerinde bulunan depolarının boşaldığını, kuşatma altındaki kentin doğusuna ulaşamadıklarını duyurmuştu.

Suriye'de muhaliflerin kontrolünde bulunan yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı Halep'in doğu mahalleleri 4 Ekim'den bu yana rejim güçlerinin kuşatması altında tutuluyor.

Suriye Geçici Hükümeti Sağlık Müdürlüğü verilerine göre Halep'in doğu mahallelerine yönelik kasım ayının ortalarında artan bombardımanlarda 500'den fazla Suriyeli yaşamını yitirdi, bin 800 kişi yaralandı.

Rusya'dan Halep açıklaması

Öte yandan Rusya'dan Halep'le ilgili açıklama geldi. Lazkiye'deki ateşkes izleme merkezinden yapılan açıklamada, "Suriye hükümet güçleri Halep'in doğu kesimlerinin kuzeyindeki bölgeleri militanlardan kurtarmaya devam ediyor. Kentin doğu mahallelerinin yüzde 40'ı kurtarıldı" denildi.