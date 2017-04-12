'Halep'in Son Adamları' İstanbul'da: Bizler Halep’in çocuklarıyız

36. İstanbul Film Festivali'nin 'Sinemada İnsan Hakları Yarışması' filmlerinden Halep’in Son Adamları, ekibin katılımıyla İtalyan Kültür Merkezi’nde gösterildi.

Çok zor ve tehlikeli bir ortam içerisinde çekimleri gerçekleştirdiklerini söyleyen ekip, "Beyaz Baretliler ile çalışmanın da bir zorluğu vardı; sürekli hedefin bir parçası olduğumuz için Rus uçakları bizim de peşimizdeydi. Enkazları, cesetleri kaldırırken bile hedeftik." dedi.

Danimarka’da yaşayan filmin yönetmeni Ferad Fayyas ile filmin çekimleri esnasında iletişim sorunu çektiklerini anlatan film ekibi, sadece rejimin sebep olduğu insani problemleri yansıtmak istediklerini söyledi ve şöyle ekledi:

“Yaptığımız tek şey gerçek hayattan küçük bir parça sunmak size. Bizler Halep’in çocuklarıyız. Bunları her gün yaşıyoruz.”