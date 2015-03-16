Halepçe için kanun teklifi verildi

Irak'ta Saddam Hüseyin döneminde 16 Mart 1988'de Halepçe'de kimyasal gazlarla binlerce kişinin öldürüldüğü olayın "Kürt soykırımı anma günü" ilan edilmesi için TBMM'ye kanun teklifi verildi. Teklifi hazırlayan HDP Van Milletvekili Kemal Aktaş, "Ortadoğu'da en çok Kürdün yaşadığı Türkiye'nin Halepçe'de işlenen suçları soykırım olarak tanıması anlamlı ve önemli olacaktır" dedi.

Saddam Hüseyin'in emri ile 16 Mart 1988'de Irak ordusunun Halepçe'de kimyasal gazlarla binlerce Kürtü öldürmesinin yıldönümü anılıyor. HDP Van Milletvekili Kemal Aktaş, 16 Mart'ın 'anma günü' olarak Türkiye'de de kabul edilmesi için bir kanun teklifi sundu.

Aktaş teklifinde, "Halepçe katliamı, ırkçı Baas rejiminin Kürt halkına dönük sıradan bir saldırısı değildir. Halepçe katliamı adına ‘Enfal Harekâtı’ denilen katliamlar dizinin son halkasıdır. Halepçe katliamı planlı olup, belirlenmiş amaç doğrultusunda yürütülmüştür" dedi.

Irak'ta soykırım olarak kabul edildi

Baas rejiminin Kürt halkını bitirmeyi amaçladığını, bu açıdan bakıldığında, bu saldırının Kürt halkına dönük bir soykırım olduğunu kaydeden Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Baas rejimi, Kürt halkını toprağından sürerek, asimile ederek bitirme hedefini ‘Enfal Harekâtı’ adı altında sistemli olarak geliştirmiştir. Enfal Harekâtı boyunca 4 bin 500 köy yakılıp yıkılarak insansızlaştırılmış, 180 bin Kürt katledilmiştir. Soykırım suçu Roma Statüsü’nde, Ulusal Etnik, ırksal veya dinsel bir grubu kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacı ile işlenen öldürme, bedensel veya zihinsel zarar verme, fiziksel varlığı ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirme; yani göç ettirme, grup içinde doğumları engellemek amacı ile tedbirler alma ve gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletme olarak tanımlanmaktadır. 01 Mart 2010 tarihinde Irak Yüksek Ceza Mahkemesi Halepçe Katliamını soykırım olarak tanımladı. Bu karardan sonra; başta Irak parlamentosu ve Irak Bölgesel Kürt Parlamentosu Olmak üzere Norveç,İsveç ve İngiltere Parlamentoları bu Katliamın sistematik bir soykırım olduğunu kabul ettiler. Ortadoğu’da en çok Kürdün yaşadığı Türkiye’nin de 'Enfal Harekatı' kapsamında ve Halepçe’de işlenen suçları soykırım olarak tanıması anlamlı ve önemli olacaktır."